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Полуничний лимонад: смачний охолоджуючий напій
Літо вже набирає обертів, і спека наближається.
Тому, ловіть рецепт смачного охолоджуючого напою — те, що треба у спекотні дні.
Інгредієнти:
• Полуниця — 100 г;
• Лайм — 1 шт;
• Лимон — 1 шт;
• Свіжа м’ята;
• Цукор тростинний — на смак;
• Лід;
• Мінеральна вода Бон Буассон.
Приготування:
1. Полуницю, лайм та лимон порізати.
2. Змішати з листям мʼяти та цукром у склянці і все перетерти.
3. В склянку додати лід та залити мінеральною водою.
Готово.