Полуничний лимонад: смачний охолоджуючий напій

Літо вже набирає обертів, і спека наближається.

Тому, ловіть рецепт смачного охолоджуючого напою — те, що треба у спекотні дні.

Інгредієнти:

• Полуниця — 100 г;

• Лайм — 1 шт;

• Лимон — 1 шт;

• Свіжа м’ята;

• Цукор тростинний — на смак;

• Лід;

• Мінеральна вода Бон Буассон.

Приготування:

1. Полуницю, лайм та лимон порізати.

2. Змішати з листям мʼяти та цукром у склянці і все перетерти.

3. В склянку додати лід та залити мінеральною водою.

Готово.