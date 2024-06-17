Клубничный лимонад: вкусный охлаждающий напиток

Лето уже набирает обороты, и жара приближается.

Поэтому, ловите рецепт вкусного охлаждающего напитка – то, что нужно в жаркие дни.

Ингредиенты:

• Клубника – 100 г;

• Лайм – 1 шт;

• Лимон – 1 шт;

• Свежая мята;

• Сахар тростниковый – по вкусу;

• Лед;

• Минеральная вода Бон Буассон.

Приготовление:

1. Клубнику, лайм и лимон порезать.

2. Смешать с листьями мяты и сахаром в стакане и все перетереть.

3. В стакан добавить лед и залить минеральной водой.

Готово.