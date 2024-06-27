Невероятно вкусное клубничное варенье можно приготовить без сахара: простой рецепт
В Украине продолжается сезон клубники, поэтому многие делают консервацию на зиму. В частности, из этой ягоды можно приготовить вкусное варенье.
Некоторые отказываются от употребления сахара, однако не беда. Ароматное и сладкое варенье можно приготовить без его добавления, сообщают Домашние повара.
В частности, понадобятся:
- клубника – 2,7 килограмма;
- мед – 4 стакана;
- яблоки – 2 штуки;
- лимонный сок – 3 ст. ложки.
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Тщательно промойте клубнику под проточной водой. Удалите хвостики и срежьте поврежденные места. После этого измельчите ягоды в блендере в пюре и перелейте в кастрюлю.
Добавьте в котел мед и тертое яблоко без кожуры. Перемешайте смесь и доведите до кипения, убавьте огонь и дайте покипеть 15 минут. Снимайте пену по мере ее образования.
Готовое варенье разлейте по емкостям, охладите и уберите в холодильник. В таком виде варенье может храниться около 2-х месяцев, однако если его поместить в морозилку – то до полугода.
Напомним, мы уже предлагали рецепт клубничного лимонада.
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