Невероятно вкусное клубничное варенье можно приготовить без сахара: простой рецепт

В Украине продолжается сезон клубники, поэтому многие делают консервацию на зиму. В частности, из этой ягоды можно приготовить вкусное варенье.

Некоторые отказываются от употребления сахара, однако не беда. Ароматное и сладкое варенье можно приготовить без его добавления, сообщают Домашние повара.

В частности, понадобятся:

клубника – 2,7 килограмма;

мед – 4 стакана;

яблоки – 2 штуки;

лимонный сок – 3 ст. ложки.

Читайте также: Рецепт варенья из смородины за 5 минут

Тщательно промойте клубнику под проточной водой. Удалите хвостики и срежьте поврежденные места. После этого измельчите ягоды в блендере в пюре и перелейте в кастрюлю.

Добавьте в котел мед и тертое яблоко без кожуры. Перемешайте смесь и доведите до кипения, убавьте огонь и дайте покипеть 15 минут. Снимайте пену по мере ее образования.

Готовое варенье разлейте по емкостям, охладите и уберите в холодильник. В таком виде варенье может храниться около 2-х месяцев, однако если его поместить в морозилку – то до полугода.

Напомним, мы уже предлагали рецепт клубничного лимонада.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!