В Швеции случайно нашли 'кладбище кораблей' (фото)

Во время строительства железнодорожного тоннеля в шведском городе Варберг рабочие случайно наткнулись на ряд обломков древних кораблей. Находки были обнаружены на территории, которая в прошлом была прибрежной зоной и частью старой гавани.

В общей сложности археологи идентифицировали шесть объектов: четыре из них датируются Средневековьем, один относится к XVII веку, а еще одно судно пока не удалось точно датировать. Об этом пишет Popular Mechanics.

Руководитель проекта Arkeologerna Элизабет Шагер назвала открытие особенно ценным и обратила внимание на уникальные детали конструкции так называемого "Обломка №2". По ее словам, на корпусе сохранились следы обгорания, что может свидетельствовать об умышленном сожжении судна перед затоплением или его гибелью в пожаре.

Еще одним важным артефактом стал "Обломок №6". В отличие от других, он построен по каравельной технологии, характерной для голландского судостроения. "Обломки №3 и №4" имеют плоскодонную конструкцию, типичной для средневековых торговых судов.

Археологи продолжают исследование, чтобы более точно установить происхождение кораблей и лучше понять особенности морской торговли и судоходства в этом регионе в разные исторические периоды.

