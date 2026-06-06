В реке Конго пропасть глубиной 2,5 километра: как образовалась и чем интересна (фото)

Когда говорят о самых глубоких местах на Земле, обычно вспоминают Марианскую впадину, озеро Байкал или бескрайние просторы Тихого океана. Но существует географическая аномалия, поражающая даже опытных ученых, — устье реки Конго.

Именно здесь пресная вода буквально проваливается в гигантскую подводную систему, образуя один из самых сложных рельефов на планете. Об этом пишет liked.hu.

Река Конго и его уникальная глубина

Конго — вторая по длине река Африки после Нила, но в то же время самая глубокая река в мире. В некоторых участках ее глубина достигает примерно 220 метров, что само по себе является рекордным показателем.

Впрочем, подлинная уникальность начинается там, где река впадает в Атлантический океан. Именно здесь стартует подводный каньон Конго – огромная система, которая продолжает русло реки уже под водой.

Подводный каньон и "океанская бездна"

Подводный каньон начинается на относительно небольшой глубине – около 21 метра – и дальше простирается в океан, достигая более 1100 метров глубины. Его протяженность составляет примерно 280 км, а дальше система переходит в глубоководный конус еще около 220 км.

По оценкам геологов, в этих отложениях накопилось около 0,7 млн. кубических километров осадочных пород — своеобразный "архив" геологической истории региона.

Сложная многоуровневая система

Устье Конго — это не просто один каньон, а сложная многоуровневая структура. В 2021 году исследователи зафиксировали еще две V-образные впадины: одна достигает примерно 1 км в глубину, а другая – более 2,65 км.

Подводные потоки, изменяющие рельеф

Одной из причин, почему этот регион остается малоисследованным, мощные подводные селевые потоки. Они возникают регулярно, двигаются со скоростью до 3,5 м/с и могут распространяться на сотни километров.

Такие потоки буквально вырезают морское дно, разрушают осадки, подводные кабели и измерительные приборы. Вода смешивается с песком, глиной и илом, превращаясь в густую массу, которую часто описывают как "жидкий бетон". По сути это своеобразная подводная река внутри океана.

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Уникальная экосистема без света

Несмотря на экстремальные условия, в каньоне существует жизнь. Здесь обитают слепые рыбы и другие организмы, адаптированные к полной тьме и огромному давлению.

Такие экосистемы настолько необычны, что их часто сравнивают со средами, которые могут существовать на других планетах. Изучение этой глубоководной зоны помогает ученым лучше понимать границы жизни на Земле и за ее пределами.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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