В Индии обнаружили гнездо динозавров с 256 яйцами (фото)

В центральной Индии на одном из крупнейших в мире месторождений окаменелостей ученые обнаружили 92 гнезда динозавров и 256 яиц. Это открытие уже считают одним из самых масштабных известных гнездовых комплексов.

Об этом пишет Daily Galaxy. Находка относится к позднему меловому периоду и связана с титанозаврами — гигантскими длинношескими травоядными динозаврами, проживавшими на территории современной Индии.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS ONE, такая концентрация гнезд может свидетельствовать о существовании обширной колонии размножения. Во время полевых работ в 2017-2020 годах ученые идентифицировали шесть различных типов яиц, что может указывать на использование этой территории несколькими видами титанозавров одновременно или в разные периоды. Подобное поведение динозавров до сих пор остается недостаточно изученным.

Масштаб открытия действительно впечатляет: 92 гнезда и 256 яиц расположены на относительно небольшом участке. Палеобиологиня Дарла Зеленицки отметила, что в меловой период эта местность могла выглядеть как плотно "укрытый гнездами" ландшафт, где крупные животные буквально передвигались среди кладок.

Исследователи предполагают, что территория могла использоваться многократно, однако пока неизвестно, существовали ли все гнезда одновременно или формировались в течение длительного времени.

Выявление шести различных типов яиц добавляет еще больше интриги: это может свидетельствовать о совместном гнездовании разных видов динозавров на одной территории — редко фиксируемом в ископаемой летописи явлении.

Палеонтологиня Сюзанна Мейдмент отмечает, что яйца динозавров встречаются относительно редко, а их особенности еще не до конца ясны. В частности, существуют гипотезы о том, что некоторые группы могли иметь яйца с мягкой скорлупой, что влияло на их сохранность в окаменевшем состоянии.

Еще одна важная деталь – отсутствие остатков взрослых особей и детенышей вблизи гнезд. Это дает основание полагать, что титанозавры, вероятно, не ухаживали за потомством после откладки яиц.

Как объясняют в Музее естественной истории в Лондоне, у некоторых динозавров, в частности тероподов, известны случаи родительской опеки. Однако для зауроподов, к которым принадлежали титанозавры, таких доказательств нет. Вероятно, они оставляли кладки после откладки.

Читайте также: Ученые разгадали секреты долины кувшинов в Лаосе (фото)

Яйца, как предполагают ученые, закапывали в неглубокую почву или песок, где они инкубировались благодаря природному теплу. Такая стратегия похожа на поведение современных рептилий. Среди находок особое внимание привлекло редкое явление – яйцо внутри яйца (ovum-in-ovo). Раньше его наблюдали только у современных птиц, но не у динозавров.

Это может свидетельствовать о сходстве репродуктивной системы титанозавров с птичьей — с постепенным отложением яиц, а не одновременной кладкой, как у крокодилов. Исследователи также предполагают, что титанозавры жили стадами и могли гнездиться коллективно, подобно некоторым современным птицам. В то же время сочетание плотного расположения яиц, вероятно, отсутствия родительской опеки и болотистой среды делает их поведение уникальным и промежуточным между птичьей и крокодиловой.

Как подытоживают ученые, подобные открытия продолжают менять представления о динозаврах и их жизни, открывая все новые детали их поведения миллионы лет назад.

Напомним, ученые откопали сотни артефактов эпохи викингов в Швеции.

