В Германии нашли редкую древнюю расческу из слоновой кости: как выглядел (фото)

Небольшой, но очень ценный артефакт из слоновой кости, найденный в Германии, открыл исследователям новое видение быта средневековой элиты. Украшенный гребешок XII века, обнаруженный в замке Гольстербург близ Варбурга, ныне стал одним из ключевых экспонатов Музея археологии и культуры в Херне.

Об этом пишет Arkeonews.Его размеры составляют всего 6,3×7,1 см, однако материал и уровень исполнения свидетельствуют о высокой ценности предмета. В средневековой Европе слоновая кость считалась роскошью, доступной только состоятельным слоям общества. Подобные вещи часто ассоциировались с королевскими особами, церковными иерархами и состоятельными аристократами.

Артефакт был обнаружен во время раскопок в Гольстербурге в 2017 году. Руководитель экспедиции, археолог Ким Вегенер сразу отметил его уникальность. Такие предметы иногда называют "литургическими гребешками", ведь часть подобных находок связывают с церковными обрядами. В то же время контекст обнаружения и характер украшения этого экземпляра указывают, что он, скорее, принадлежал представителю светской знати, а не использовался в богослужениях.

Расческа украшена двумя сценами, выполненными в изящной резьбе. С одной стороны изображена собака, которая гонится за зайцем — популярный мотив средневекового искусства, связанный с традицией охоты. С другой — два павлина, расположенных друг напротив друга, символизировавших роскошь и высокий статус владельца.

Последние микроскопические исследования обнаружили на поверхности следы позолоты. Ее остатки зафиксированы в отдельных деталях изображений, в частности, в глазу зайца и декоративных элементах над сценой с павлинами. Это свидетельствует, что первоначально расческа выглядела значительно эффектнее, сочетая резьбу из слоновой кости и золотые акценты.

Находка также подтверждает высокий статус замка Гольстербург, который считается одним из интереснейших средневековых укреплений Вестфалии благодаря своей необычной восьмиугольной архитектуре. В ходе археологических работ здесь обнаружили и другие признаки развитой инфраструктуры, в частности, систему воздушного отопления, что было редкостью для того времени. Замок связывают с влиятельным родом Эдельгеррена фон Гольтузен, который инвестировал значительные ресурсы в его строительство.

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Другие находки с территории, в том числе игровые фишки, свидетельствуют о том, что жители замка вели типичный для аристократии образ жизни, уделяя внимание как быту, так и развлечениям. В этом контексте расческа выступает не просто предметом ухода, а символом статуса, престижа и социальной принадлежности.

Происхождение изделия до сих пор не установлено. Среди возможных центров его изготовления исследователи называют Средиземноморье, Византийский мир, ремесленные мастерские к северу от Альп или монастырские центры, в частности, Гельмарсхаузен.

После реставрации расческа экспонировалась в музеях Берлина, Мюнстера и Падерборна, а затем вернулась к постоянной экспозиции в Херне. Сегодня он считается важным свидетельством торговых связей, художественных традиций и культурных амбиций средневековой европейской знати, которые можно воспроизвести даже по такому небольшому, но выразительному артефакту.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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