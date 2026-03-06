Камень, который долгое время считали обычным элементом фундамента старого амбара в Южной Моравии, на самом деле оказался редкой литейной формой бронзового века. Находка из села Морковки в Чехии, открыла новые подробности о развитии металлургии и торговых связях в Центральной Европе три тысячи лет назад.

Предмет, сначала казавшийся обычной каменной плитой, впоследствии идентифицировали как специальную форму для литья бронзовых наконечников копий. По оценкам археологов, ее использовали около 3000 лет назад. История открытия началась еще в 2007 году. Владелец дома в Морковках заметил в своем саду прямоугольный камень, немного выступавший из земли. В течение многих лет он был убежден, что это обычный строительный блок, который когда-то был использован для укрепления фундамента хозяйственного сооружения. Об этом пишет Arkeonews.

Впоследствии камень исследовали специалисты из Моравского музея и его Археологического института. После детального анализа они подтвердили, что находка является древней литейной формой - матрицей, которая принадлежит к позднему периоду Бронзового века.

На одной стороне камня сохранилось четкое углубление в форме лезвия копья. Такая конструкция свидетельствует, что форму могли использовать многократно для отливки бронзовых наконечников. Это, в свою очередь, указывает на организованное производство оружия, а не на редкие ремесленные работы.

Дополнительные исследования показали еще одну немаловажную деталь. Камень состоит из вулканического туфа – материала, который не характерен для Южной Моравии. Геологи установили, что его происхождение связано с юго-восточными склонами гор Бюкк на территории современной Венгрии.

Это означает, что материал или готовый инструмент был доставлен на значительное расстояние. Этот факт свидетельствует о существовании развитых торговых путей и культурных контактов между Моравией и регионами Карпатского бассейна.

В тот период Центральная Европа представляла собой сеть взаимосвязанных общин, обменивавшихся сырьем, изделиями и технологическими знаниями.

Формы для литья были ключевым инструментом металлургов бронзового века. Обычно они состояли из двух частей, которые соединялись плотно и создавали внутри полость в форме будущего изделия. Расплавленную бронзу заливали через специальное отверстие в верхней части.

Для изготовления наконечников копий использовали внутреннюю вставку, которая формировала полое гнездо. Благодаря этому наконечник можно было крепко закрепить на деревянном древке.

В отличие от глиняных форм, часто разрушавшихся после одного использования, каменные были значительно прочнее и могли служить долго. Следы износа на форме из Морковок свидетельствуют, что ее могли использовать десятки раз.

На территории современной Чехии Бронзовые сутки продолжались примерно с 2300 до 800 года до нашей эры. В этот период общества становились более социально структурированными, а контроль над металлом часто определял политическую и военную силу.

Моравия находилась тогда под влиянием Культура полей погребений, известной традицией кремационных захоронений и развитым металлообрабатывающим ремеслом. Археологи находят в регионе разнообразные бронзовые предметы: мечи, топоры, серпы, украшения, шлемы, поножи и наконечники копий.

Копьевые наконечники, которые изготовляли с помощью найденной формы, имели характерные ребра вдоль лезвия и выраженный гребень у гнезда — типичную черту оружия карпатского региона. Такая конструкция делала оружие более крепким и эффективным в бою.

Археологи считают, что эта находка подтверждает: три тысячи лет назад Моравия являлась частью широкой технологической и торговой сети Центральной Европы. Каменная литейная форма демонстрирует существование серийного производства оружия, транспортировку материалов на большие расстояния и активный обмен металлургическими знаниями между разными регионами.

