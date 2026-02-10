В Англии нашли рунический меч в возрасте 1500 лет (фото)

Англосаксонский меч VI века, обнаруженный неподалеку от Кентербери, стал уникальным источником знаний о контактах между Британией и материковой Европой в раннем средневековье. После подробного анализа специалисты подтвердили исключительную культурную и историческую ценность этой находки.

Артефакт, которому около полутора тысяч лет, археологи нашли при исследовании англосаксонского кладбища в графстве Кент. Ученые назвали его одним из самых значимых археологических открытий раннесредневекового периода за последние десятилетия, сообщает Arkeonews.

Сохранность меча оказалась необычайной, что позволило исследователям внимательно изучить детали, обычно не доходящие до наших дней. Благодаря этому удалось лучше понять материальную культуру и быт элиты англосаксонской эпохи.

Особое внимание привлекла рукоятка, украшенная серебром и позолотой, а также рунические надписи, нанесенные на лезвие и металлические элементы. Руны были распространены в отдельных регионах Северной Европы до утверждения латинской письменности, а их присутствие свидетельствует об общих традициях и уровне грамотности среди элит разных территорий.

Рядом с оружием сохранились и органические материалы — фрагменты ножен из дерева и кожи, украшенные бобровым мехом. Подобные элементы чрезвычайно редко переживают век, что указывает не только на благоприятные почвенные условия, но и на высокий социальный статус человека, похороненного с мечом.

Как объяснил профессор Дункан Сейер из Университета Центрального Ланкашира, подобные мечи исполняли роль символов власти и авторитета, а не только боевого оружия. Их часто передавали по наследству как родственные реликвии. То, что усопшего похоронили с мечом, прижатым к телу, свидетельствует о личном значении этого предмета для владельца.

Само кладбище оказалось чрезвычайно богатым ценными артефактами. Рядом с мечом археологи обнаружили золотой кулон с изображением змеи или дракона. Исследователи предполагают, что украшение принадлежало женщине высокого статуса или сохранялось в семье как наследственная ценность. Обнаружение двух предметов такого уровня в одном погребальном комплексе представляет собой большую редкость для англосаксонской Англии.

Другие могилы также содержали многочисленные находки: копья, щиты, топоры, украшения, пряжки, броши, застежки и даже деревянное ведро, сохранившееся в отличном состоянии. Оружие преимущественно случалось в мужских погребениях, тогда как в женских чаще находили украшения и бытовые вещи, отражающие социальную структуру того времени.

Кроме того, археологи получили убедительные доказательства миграционных процессов и тесных контактов с континентальной Европой. Часть артефактов имеет скандинавское происхождение или связано с Франкским королевством. В частности, в одной женской могиле конца V века были обнаружены предметы из Скандинавии, что подчеркивает роль Кента как важного моста между Британией и Европой. По словам профессора Сейера, это кладбище дает ценные подсказки относительно политических процессов, международных связей и миграций в раннем средневековье.

Находка получила широкую огласку после освещения в программе BBC "Digging for Britain". Ведущая шоу, профессор Алиса Робертс, призналась, что никогда раньше не видела столь хорошо сохранившегося меча, назвав его уникальным артефактом. Она также подчеркнула исключительность всего кладбища из-за количества оружия и роскоши погребальных даров.

В настоящее время археологи исследовали только 12 захоронений из более чем 200, содержащих этот некрополь. Специалисты ожидают, что дальнейшие раскопки принесут еще немало важных открытий. Кладбище близ Кентербери имеет все шансы стать ключевым источником для более глубокого понимания англосаксонской Англии, ее социальной иерархии и европейских связей раннего средневековья.

