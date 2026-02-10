В Англії знайшли рунічний меч віком 1500 років (фото)

Англосаксонський меч VI століття, виявлений неподалік Кентербері, став унікальним джерелом знань про контакти між Британією та материковою Європою в ранньому середньовіччі. Після детального аналізу фахівці підтвердили виняткову культурну та історичну цінність цієї знахідки.

Артефакт, якому близько півтори тисячі років, археологи знайшли під час дослідження англосаксонського кладовища в графстві Кент. Науковці назвали його однією з найзначущіших археологічних відкриттів ранньосередньовічного періоду за останні десятиліття, повідомляє Arkeonews.

Збереженість меча виявилася надзвичайною, що дозволило дослідникам уважно вивчити деталі, які зазвичай не доходять до наших днів. Завдяки цьому вдалося краще зрозуміти матеріальну культуру та побут еліти англосаксонської доби.

Особливу увагу привернула рукоятка, прикрашена сріблом і позолотою, а також рунічні написи, нанесені на лезо та металеві елементи. Руни були поширені в окремих регіонах Північної Європи до утвердження латинської писемності, а їх присутність свідчить про спільні традиції та рівень грамотності серед еліт різних територій.

Поруч зі зброєю збереглися й органічні матеріали — фрагменти ножен з дерева та шкіри, оздоблені бобровим хутром. Подібні елементи надзвичайно рідко переживають століття, що вказує не лише на сприятливі ґрунтові умови, а й на високий соціальний статус людини, похованої з мечем.

Як пояснив професор Дункан Сеєр з Університету Центрального Ланкаширу, подібні мечі виконували роль символів влади та авторитету, а не лише бойової зброї. Їх нерідко передавали у спадок як родинні реліквії. Те, що покійного поховали з мечем, притиснутим до тіла, свідчить про особисте значення цього предмета для власника.

Саме кладовище виявилося надзвичайно багатим на цінні артефакти. Поряд із мечем археологи знайшли золотий кулон із зображенням змії або дракона. Дослідники припускають, що прикраса належала жінці високого статусу або зберігалася в родині як спадкова цінність. Виявлення двох предметів такого рівня в одному поховальному комплексі є великою рідкістю для англосаксонської Англії.

Інші могили також містили численні знахідки: списи, щити, сокири, прикраси, пряжки, брошки, застібки та навіть дерев’яне відро, яке збереглося у відмінному стані. Зброя переважно траплялася в чоловічих похованнях, тоді як у жіночих частіше знаходили прикраси й побутові речі, що відображає соціальну структуру того часу.

Окрім цього, археологи отримали переконливі докази міграційних процесів і тісних контактів із континентальною Європою. Частина артефактів має скандинавське походження або пов’язана з Франкським королівством. Зокрема, в одній жіночій могилі кінця V століття виявили предмети зі Скандинавії, що підкреслює роль Кента як важливого мосту між Британією та Європою. За словами професора Сеєра, це кладовище дає цінні підказки щодо політичних процесів, міжнародних зв’язків і міграцій у ранньому середньовіччі.

Знахідка набула широкого розголосу після висвітлення в програмі BBC "Digging for Britain". Ведуча шоу, професорка Аліса Робертс, зізналася, що ніколи раніше не бачила настільки добре збереженого меча, назвавши його унікальним артефактом. Вона також підкреслила винятковість усього кладовища через кількість зброї та розкіш похоронних дарів.

Наразі археологи дослідили лише 12 поховань із понад 200, які містить цей некрополь. Фахівці очікують, що подальші розкопки принесуть ще багато важливих відкриттів. Кладовище поблизу Кентербері має всі шанси стати ключовим джерелом для глибшого розуміння англосаксонської Англії, її соціальної ієрархії та європейських зв’язків раннього середньовіччя.

