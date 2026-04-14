Сначала приняли его за айсберг: в Антарктиде обнаружили неизвестный остров (фото)

Антарктическая экспедиция в одном из самых сложных и менее исследованных регионов планеты случайно обнаружила ранее неизвестный остров. Поначалу учёные даже не поняли, что перед ними суша, спутав ее с грязным айсбергом.

Об этом пишет Gizmodo. На спутниковых снимках объект в море Ведделла практически не отличался от окружающих льдин и дрейфующих айсбергов.

Когда исследователи подошли ближе во время экспедиции, он также выглядел как массив льда, покрытый илом и морскими отложениями. Лишь впоследствии команда ледокола "Поларштерн" института Альфреда Вегенера установила, что это не айсберг, а неизвестный ранее остров.

Площадь открытого объекта составляет примерно 6200 квадратных метров, а официального названия у него пока нет. После завершения исследований ученые планируют передать его точные координаты для внесения в международные морские карты и базы данных.

До этого открытия местоположение острова было обозначено с погрешностью примерно в одну морскую милю и на картах маркировалось как потенциально опасная для судоходства зона. Именно эта неопределенность привлекла геофизика Саймона Дройтерта, который занимается анализом океанического дна с использованием гидролокаторов, лазерного сканирования и других методов.

В ходе проверки карт и баз данных исследователь отправился в район аномалии. Сначала команда также приняла объект за загрязненный айсберг, однако подробные наблюдения показали, что это стабильный участок суши, а не ледовый массив.

Читайте также: Ученые разгадали секреты долины кувшинов в Лаосе (фото)

Экспедиция "Поларштерн" смогла безопасно приблизить судно к новому острову благодаря ранее собранным данным. Для его изучения использовали гидролокатор, дроны и фотограммметрические методы, позволяющие точно определить рельеф и береговую линию.

По измерениям, остров поднимается примерно на 16 метров над уровнем моря, имеет около 130 метров в длину и до 50 метров в ширину. Ученые не исключают, что его выход из-под льда мог стать следствием изменений климата, ведь с 2017 года морской лед в этой части моря Ведделла существенно сократился.

Исследователи отмечают, что открытие стало возможным благодаря сочетанию современных технологий наблюдения и изменений природных условий, постепенно открывающих ранее скрытые участки антарктического рельефа.

Напомним, ученые откопали сотни артефактов эпохи викингов в Швеции.

