В Швейцарском озере обнаружили уникальное сокровище в возрасте 2000 лет (фото)

В озеро Невшатель подводные археологи наткнулись на исключительную находку — груз римского судна, содержавшего более тысячи керамических изделий и военное снаряжение. По оценкам исследователей, артефакты датируются примерно 20-50 годами нашей эры.

Об этом сообщает Euronews. Открытие совершили Фабьен Лангенеггер и Жюльен Пфиффер из Octopus Foundation. Сначала найденные объекты вызывали беспокойство – они напоминали боеприпасы. Однако после освещения стало ясно, что это обломки терракотовой посуды, что свидетельствовало об археологической ценности находки.

Активные раскопки продолжались две недели в 2025 году и почти месяц в 2026 году. Информацию об открытии сознательно держали в тайне, чтобы уберечь место от мародерства.

По одной из версий, судно перевозило кухонные принадлежности местного производства для обеспечения римского легиона численностью около 6 тысяч воинов. Кроме посуды, исследователи обнаружили и другие предметы: два меча (один из деревянных рукояток), боевой кинжал, элементы одежды — пряжку и фибулу, а также монеты и плетеную корзину с более простой утварью.

Археологи предполагают, что корзина принадлежала членам экипажа. Благодаря особым условиям сохранения в озерной среде он дошел до наших дней почти невредимым. Ученые даже анализируют остатки пищи, которые сохранились в сосудах.

Все найденные артефакты уже подняли на поверхность, чтобы защитить их от повреждений, в частности, рыболовными сетками или якорями. Теперь они проходят очистку и реставрацию, в ходе которой специалисты смогут подробно изучить производственные отметки, органические остатки и другие малозаметные детали.

Хотя само судно пока не найдено, эта находка уже считается одной из наиболее значимых в регионе. Полноценную выставку и документальный проект, посвященный "озерным сокровищам", планируют представить в 2027 году.

