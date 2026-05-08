Не только мужчины: были ли в Японии женщины-самураи (фото)

Самураи традиционно ассоциируются с мужчинами-воинами, однако исторические исследования показывают, что женщины в этой среде тоже существовали и иногда участвовали в боевых действиях. Самурайское положение в Японии было не просто военной кастой, а социальной группой – классом буси.

Об этом пишет Live Science. К нему принадлежали все, кто рождался в самурайских семьях, независимо от того, занимались ли они войной или боевыми искусствами. Как объясняет исследователь Шон О'Рейли из Международного университета Акита, женщины, рождавшиеся в этих семьях, также считались самураями, даже если никогда не брали в руки оружие.

Отдельно существовал термин онна-бугейся — им называли женщин, специально обучавшихся владению оружием. В то же время, как отмечает О'Рейли, реальное участие женщин в боях было скорее исключением, а не нормой.

Историкиня Диана Райт из Университета Западного Вашингтона обращает внимание, что самые убедительные свидетельства участия женщин в боях происходят с конца XIX века, когда самурайское положение уже было ликвидировано. В этот период Япония переживала гражданскую войну Босин (1868–1869), в которой приверженцы сёгуната Токугава противостояли силам императора. В это время зафиксировано участие женских боевых отрядов на стороне сёгуната.

Одним из самых известных примеров стала группа женщин-воинов под руководством Накано Такеко, оборонявших регион Айдзу и город Айдзу-Вакамацу. Вооруженные традиционными мечами и нагинатами, они противостояли войскам, оснащенным огнестрельным оружием. По историческим описаниям, сама Накано Такеко уничтожила нескольких противников, прежде чем погибла в бою, а ее отряд потерпел поражение.

Некоторые исследователи связывают с этими событиями археологические находки, в том числе массовое захоронение в районе Нумадзу. В нем обнаружили останки более ста человек XVI века, среди которых примерно треть — женщины. Часть ученых полагают, что они могли погибнуть в битвах, хотя эта интерпретация остается дискуссионной.

В то же время в японской истории сохранилось немало полулегендарных фигур женщин-воинов. Среди них — Томоэ Годзен, которая, по средневековым хроникам, воевала в войне кланов Тайра и Минамото в XII веке и прославилась как необычайная лучница и всадница.

Другой пример – Охори Цурухиме, которая в XVI веке, после гибели семьи, возглавила оборону острова Омисима. Хотя ее история частично носит легендарный характер, она также стала символом женского участия в военных событиях того времени.

Тем не менее, современные историки отмечают: доказательства массового участия женщин в самурайских битвах остаются ограниченными. Скорее всего, такие случаи были редкими и скорее исключительными, а не системной практикой в самурайском обществе.

