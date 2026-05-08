Не лише чоловіки: чи були в Японії жінки-самураї (фото)

Самураї традиційно асоціюються з чоловіками-воїнами, однак історичні дослідження показують, що жінки в цьому середовищі теж існували й іноді брали участь у бойових діях. Самурайський стан у Японії був не просто військовою кастою, а соціальною групою — класом бусі.

Про це пише Live Science. До нього належали всі, хто народжувався в самурайських родинах, незалежно від того, чи займалися вони війною або бойовими мистецтвами. Як пояснює дослідник Шон О’Рейлі з Міжнародного університету Акіта, жінки, які народжувалися в цих сім’ях, також вважалися самураями, навіть якщо ніколи не брали до рук зброю.

Окремо існував термін онна-бугейся — ним називали жінок, які спеціально навчалися володінню зброєю. Водночас, як зазначає О’Рейлі, реальна участь жінок у боях була радше винятком, а не нормою.

Історикиня Діана Райт із Університету Західного Вашингтона звертає увагу, що найпереконливіші свідчення участі жінок у боях походять із кінця XIX століття, коли самурайський стан уже був ліквідований. У цей період Японія переживала громадянську війну Босін (1868–1869), у якій прихильники сьогунату Токугава протистояли силам імператора. Саме тоді зафіксовано участь жіночих бойових загонів на боці сьогунату.

Одним із найвідоміших прикладів стала група жінок-воїнів під проводом Накано Такеко, які обороняли регіон Айдзу та місто Айдзу-Вакамацу. Озброєні традиційними мечами та нагінатами, вони протистояли військам, оснащеним вогнепальною зброєю. За історичними описами, сама Накано Такеко знищила кількох противників, перш ніж загинула в бою, а її загін зазнав поразки.

Деякі дослідники пов’язують із цими подіями археологічні знахідки, зокрема масове поховання в районі Нумадзу. У ньому виявили останки понад сотні людей XVI століття, серед яких приблизно третина — жінки. Частина науковців вважає, що вони могли загинути в битвах, хоча ця інтерпретація залишається дискусійною.

Водночас у японській історії збереглося чимало напівлегендарних постатей жінок-воїнів. Серед них — Томое Ґодзен, яка, за середньовічними хроніками, воювала у війні кланів Тайра і Мінамото в XII столітті та прославилася як надзвичайно вправна лучниця й вершниця.

Інший приклад — Охорі Цурухіме, яка в XVI столітті, після загибелі родини, очолила оборону острова Омісіма. Хоча її історія частково має легендарний характер, вона також стала символом жіночої участі у воєнних подіях того часу.

Попри це, сучасні історики наголошують: докази масової участі жінок у самурайських битвах залишаються обмеженими. Найімовірніше, такі випадки були рідкісними й радше винятковими, а не системною практикою в самурайському суспільстві.

