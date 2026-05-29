Книги-убийцы: почему старые фолианты могут серьезно угрожать жизни (фото)

Старинные книги обычно воспринимаются как носители истории, знаний и искусства. В то же время, некоторые издания XIX века могут скрывать потенциально опасные вещества в своих обложках и декоративных элементах.

Музеи и библиотеки до сих пор, более полутора веков спустя, сталкиваются с последствиями использования тяжелых металлов: в старых коллекциях периодически обнаруживают следы мышьяка, свинца и ртути. Об этом сообщает Museum Victoria.

Специалисты музея объясняют, что такие материалы стали широко применяться после промышленной революции, когда издатели стремились сделать книги более визуально привлекательными. Яркие цвета и сложные украшения повышали спрос, поэтому производители экспериментировали с новыми пигментами.

В XIX веке, как отмечает исследовательница Гейли Уэбстер, состоятельные коллекционеры заказывали индивидуальные кожаные оправы для домашних библиотек. Впоследствии их постепенно заменили более дешевые и более массовые тканевые обложки, которые открыли еще больше возможностей для использования красителей.

Одним из самых популярных стал насыщенный зеленый оттенок, часто содержавший соединения мышьяка. Такой пигмент применяли не только в книгах, но и в обоях, одежде и предметах интерьера, что делало его довольно распространенным в быту.

Для рядового читателя риск от таких изданий обычно невысок, поскольку опасные вещества в большинстве своем "запечатаны" в материалах переплета. Однако опасность возрастает в случае повреждения, намокания или стирания поверхности. Именно поэтому работники музеев соблюдают строгие правила безопасности при работе с подобными экспонатами.

Исследование токсичных материалов в книжных коллекциях активизировалось благодаря "Проекту ядовитых книг", который анализирует исторические издания на наличие вредных веществ. В рамках одного из исследований специалисты проверили 120 книг: только у четырех обнаружили мышьяк, однако значительно шире оказалась проблема загрязнения свинцом.

В частности, высокое содержание свинца зафиксировали в 110 из 120 образцов. В прошлом этот металл широко использовался в пигментах для получения ярких и устойчивых цветов, а также как компонент красок и покрытий. Несмотря на давнюю ведомость его токсичности, свинец активно применяли до XX века.

Читайте также: Ученые разгадали секреты долины кувшинов в Лаосе (фото)

Ученые отмечают, что он входил в состав разных цветов – не только белых, но и красных и желтых пигментов. Подобные вещества использовались в искусстве и декоре, в том числе известными художниками.

Отдельно исследователи зафиксировали наличие ртути в некоторых изданиях. Речь идет о пигменте вермиллиона, который получали из киновари — минерала на основе сульфида ртути. Его ценили за насыщенный красный цвет, активно применявшийся в иллюстрациях и декоративных элементах книг.

Тем не менее, специалисты подчеркивают, что для обычных пользователей риски минимальны. Наибольшую опасность такие материалы представляют для реставраторов и исследователей, регулярно работающих с антикварными изданиями.

В общем, это исследование показывает, что даже привычные библиотечные экспонаты могут скрывать неожиданные химические риски, а проблема токсичных материалов в культурном наследии остается актуальной для музеев во всем мире.

Напомним, в Мексике обнаружили гигантское "подводное облако".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!