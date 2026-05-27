Ученые открыли новый вид осьминога: чем уникален (фото)

Вблизи Галапагосских островов на большой глубине океана ученые обнаружили необычного крошечного осьминога, поразившего исследователей своим видом и строением. Животное размером примерно с мяч для гольфа имеет яркую окраску: голубую верхнюю часть тела и темно-фиолетовую нижнюю.

Об этом пишет Der Spiegel. Из каждого его короткого щупальца длиной всего 3-4 сантиметра отходит около 30 присосок. Новый вид получил научное название Microeledone galapagensis.

Впервые это существо было замечено еще в 2015 году во время глубоководной экспедиции Фонда Чарльза Дарвина. На глубине почти 1800 метров исследователи использовали дистанционно управляемый подводный аппарат и смогли зафиксировать трех маленьких осьминогов. Одну из самок впоследствии выловили для более детального изучения.

Ведущий автор исследования, эксперт из головоногих моллюсков и куратор Чикагского Field Museum Джанет Войт, признается, что сразу поняла уникальность находки. Сначала она получила только снимки неизвестного существа, а позже уже сохранившийся образец.

"Когда он попал ко мне, я подумала: Боже, как же он хорош", — вспоминает ученая.

По предположениям исследователей, необычная окраска осьминога может иметь защитную функцию. Более светлая верхняя часть тела способна маскироваться в случае, если добыча излучает свет и может привлечь внимание хищников, тогда как темный низ помогает "гасить" это свечение.

Кроме цвета, вид имеет и другие особенности: очень мягкую верхнюю часть тела и щупальца с одним рядом присосок, что отличает его от большинства известных осьминогов. Ближайшего родственника этого животного раньше находили у побережья Уругвая — на другой стороне Южной Америки.

Обычно для точного определения вида ученые рассекают образец, чтобы изучить внутренние органы. Однако на этот раз у исследователей был только один экземпляр и решили не повреждать его.

Вместо этого они применили микрокомпьютерную томографию, создав тысячи подробных изображений и построив трехмерную модель осьминога. Это позволило изучить его анатомию без физического вмешательства и сохранить образец для дальнейших исследований.

