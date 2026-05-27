Науковці відкрили новий вид восьминога: чим унікальний (фото)

Поблизу Галапагоських островів на великій глибині океану науковці виявили незвичайного крихітного восьминога, який вразив дослідників своїм виглядом і будовою. Тварина розміром приблизно з м’яч для гольфу має яскраве забарвлення: блакитну верхню частину тіла та темно-фіолетову нижню.

Про це пише Der Spiegel. Із кожного його короткого щупальця довжиною лише 3–4 сантиметри відходить близько 30 присосок. Новий вид отримав наукову назву Microeledone galapagensis.

Вперше цю істоту помітили ще у 2015 році під час глибоководної експедиції Фонду Чарльза Дарвіна. На глибині майже 1800 метрів дослідники використовували дистанційно керований підводний апарат і змогли зафіксувати трьох маленьких восьминогів. Одну з самок згодом виловили для детальнішого вивчення.

Провідна авторка дослідження, експертка з головоногих молюсків і кураторка Чиказького Field Museum Джанет Войт, зізнається, що одразу зрозуміла унікальність знахідки. Спершу вона отримала лише знімки невідомої істоти, а пізніше — вже збережений зразок.

"Коли він потрапив до мене, я подумала: Боже, який же він гарний", — згадує науковиця.

За припущеннями дослідників, незвичне забарвлення восьминога може мати захисну функцію. Світліша верхня частина тіла здатна маскуватися у випадку, якщо здобич випромінює світло й може привернути увагу хижаків, тоді як темний низ допомагає "гасити" це світіння.

Окрім кольору, вид має й інші особливості: надзвичайно м’яку верхню частину тіла та щупальця з одним рядом присосок, що відрізняє його від більшості відомих восьминогів. Найближчого родича цієї тварини раніше знаходили біля узбережжя Уругваю — на іншому боці Південної Америки.

Зазвичай для точного визначення виду вчені розтинають зразок, щоб дослідити внутрішні органи. Однак цього разу дослідники мали лише один екземпляр і вирішили не пошкоджувати його.

Замість цього вони застосували мікрокомп’ютерну томографію, створивши тисячі детальних зображень і побудувавши тривимірну модель восьминога. Це дозволило вивчити його анатомію без фізичного втручання та зберегти зразок для подальших досліджень.

