В испанской гробнице обнаружили египетский амулет: как он туда попал (фото)

В более чем 3 тысячах километров от Египта, на территории современной Испании, археологи наткнулись на уникальную находку, происхождение которой до сих пор остается загадкой. Речь идет о египетском амулете-скарабее, обнаруженном в некрополе Эль-Торо, принадлежавшем иберийскому племени оретанов.

Как сообщает Daily Galaxy, артефакт из фаянса, украшенный иероглифами, нашли рядом с кремированными остатками во время раскопок древнего захоронения. Несмотря на то, что сам обряд погребения типичен для иберийской культуры, сам скарабей имеет четко египетское происхождение — и это свидетельствует о его долгом и сложном пути к Пиренейскому полуострову еще до прихода римлян.

Амулет хорошо сохранился и содержит надписи иероглифами и демотические символы. Руководитель раскопок, археолог Луис Бенитес де Луго Энрич, предполагает, что находка могла попасть сюда из-за торговых или обменных связей между финикийско-пуническими поселениями и местными племенами.

В то же время, исследователи пока не могут установить, сколько времени прошло между его появлением в регионе и захоронением в гробнице.

Надпись на артефакте связывают с титулами времен 26-й династии фараонов, что может указывать на принадлежность человеку высокого статуса — вероятно, купцу или представителю местной элиты.

Как египетский амулет оказался в Испании

По мнению ученых, скарабей мог попасть на Пиренейский полуостров благодаря средиземноморским торговым сетям, активно развивавшим финикийские и пунические купцы. Уже к VI веку до н. э. эти маршруты соединяли Египет с западными регионами Иберии.

Вероятным путем транспортировки могла быть и речная система региона, в том числе река Хабалон, вблизи которой расположено место находки.

Факт обнаружения амулета в иберийской могиле свидетельствует, что культурные и торговые контакты между Египтом, финикийским миром и Иберией были более тесными, чем считалось ранее.

