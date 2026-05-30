В Китае нашли окаменевшую птицу в возрасте 121 миллион лет: как выглядел (фото)

В Китае ученые исследовали уникальную окаменелость древней птицы, которая свидетельствует, что еще более 120 миллионов лет назад некоторые виды могли использовать яркие хвостовые пера для брачных демонстраций — подобно современным птицам. Находку отнесли к меловому периоду: примерно 121 миллион лет назад на территории современного Китая обитала небольшая птица, получившая название Plumadraco bankoorum, или "перьевой дракон Банко".

Он принадлежал к группе энантиорнитов — древних птиц, пропавших во время массового вымирания около 66 миллионов лет назад вместе с динозаврами. Об этом пишет IFLScience.

Несмотря на крохотные размеры – около 15 сантиметров от клюва до хвоста – этот вид имел очень длинные декоративные перья на хвосте. Их длина достигала примерно 30 сантиметров, то есть почти вдвое превышала длину тела. По словам исследователей, это одни из самых длинных хвостовых перьев, когда-либо обнаруженных у ископаемых птиц.

Главный автор исследования, палеонтолог Алекс Кларк из Филд-музея и Чикагского университета, отмечает, что такие пропорции вряд ли были связаны с полетом. По его мнению, сверхдлинные перья выполняли скорее демонстрационную функцию — помогали привлекать партнеров в брачный период. Ученый сравнивает это с поведением современных видов, в частности павлинов, использующих хвост для эффектных брачных показов.

Окаменелость, хранившаяся в музее Шаньдун Тянью в Китае, была случайно обнаружена во время научной поездки. Исследователь признался, что необычные хвостовые структуры сразу привлекли его внимание, поскольку подобные формы редко встречаются даже среди хорошо сохранившихся образцов.

Команда провела детальное изучение окаменелости, включая фотографирование, измерения и анализ химического состава перьев. Результаты показали, что перья имели темную окраску — от коричневой до черной — с характерным синим или радужным металлическим бликом на кончиках.

Ученые установили, что этот эффект не был результатом пигментов, а возникал благодаря микроструктуре перьев, по-разному отражающих свет. Такой же механизм сегодня используется многими современными птицами для создания блестящих переливчатых цветов.

Исследование также показало, что хвостовые пера, вероятно, были слишком хрупкими для активного полета. Это дополнительно подтверждает гипотезу об их декоративной и сигнальной функции во время ухаживания.

По мнению исследователей, центральная часть пера заканчивалась примерно посредине длины, что делало кончики более гибкими и подвижными. Это могло создавать эффект мерцания или колебания при движении, усиливая визуальный сигнал для потенциальных партнеров.

Хотя пол найденного экземпляра определить невозможно, ученые предполагают, что это мог быть самец, поскольку именно у многих современных видов самцы имеют более выраженные декоративные признаки.

В целом, открытие Plumadraco bankoorum свидетельствует, что сложные формы брачного поведения и визуальной демонстрации появились в эволюции птиц значительно раньше, чем считалось. Это еще раз подтверждает, что даже в меловом периоде уже существовали развитые стратегии поведения, похожие на современные.

