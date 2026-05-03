Цихоцкая Мария

На территории Замбии обнаружили древнейшую деревянную конструкцию, возрастом полмиллиона лет (фото)
Хорошо сохранившиеся деревянные элементы относятся к периоду, когда Homo sapiens еще не существовало. Источник: nature.com

Археологи в Замбии совершили уникальное открытие — древнейшую известную деревянную конструкцию, возраст которой достигает почти 476 тысяч лет. Это задолго до появления современного человека.

О находке сообщает Nature. Артефакты обнаружили в районе водопада Каламбо международные исследователи из Ливерпульского и Абериствитского университетов. Хорошо сохранившиеся деревянные элементы принадлежат периоду, когда Homo sapiens еще не существовал.

Среди находок — клин, палка для копания, обработанная колода и ветка со специальными вырезами. Наиболее впечатляет то, что часть деталей была намеренно подготовлена для соединения между собой. Это свидетельствует о более сложных технологических навыках обработки дерева, чем считалось ранее для той эпохи.

Профессор Ларри Барем из Ливерпульского университета подчеркивает, что открытие меняет представление о ранних предках человека: "Забудьте о ярлыке "каменный век". Посмотрите, что они делали: создавали из дерева что-нибудь новое и масштабное. Они использовали интеллект, воображение и навыки, чтобы производить то, чего раньше не существовало", — отметил он.

Поскольку древесина обычно быстро разрушается, для определения возраста находок ученые применили специальные методы, в частности люминесцентную датировку. Именно уникальные природные условия Каламбо-Фолс, включая постоянную влажность, позволили материалу сохраниться в течение сотен тысяч лет.

Исследование ставит под сомнение традиционное представление о "каменном веке" как период исключительного использования каменных орудий. Как объясняют ученые, дерево просто редко сохраняется до наших дней, поэтому археологическая летопись выглядит неполной. В случае Каламбо-Фолса природные условия стали исключением, что сохранил следы древних технологий.

По мнению исследователей, найденные конструкции свидетельствуют, что ранние гоминины не только пользовались природными ресурсами, но и планировали свои действия, понимали свойства материалов и создавали функциональные сооружения, вероятно, платформы или укрытия.

Таким образом, открытие значительно расширяет представление о когнитивных и технологических возможностях древних предков человека, показывая, что они могли активно изменять окружающую среду задолго до появления Homo sapiens.

