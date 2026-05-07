На дне Гибралтарского пролива обнаружили кладбище кораблей разных эпох (фото)

На дне Гибралтарского залива – одного из важнейших морских путей мира – археологи обнаружили масштабное "кладбище" затонувших судов. Исследователи зафиксировали около 150 подводных археологических объектов, из которых более 100 – это остатки кораблей разных эпох.

Об этом пишет Fox News. Находки охватывают период от V века до н. е. до времен Второй мировой войны. Среди идентифицированных артефактов - 23 римских судна, несколько средневековых кораблей, а также двигатель и пропеллер самолета 1930-х годов.

По словам преподавателя археологии Университета Кадиса Фелипе Сересо Андрео, эти находки не случайны — их поиск длился годами. Он отметил, что до старта проекта "Геракл" в 2019 году в этом районе было известно только о четырех объектах, тогда как за три года исследований количество задокументированных находок возросло более чем до 150.

Археологи совмещали работу с историческими источниками, музейными материалами и свидетельствами местных рыболовов и дайверов, хорошо знающих морское дно. После этого использовались современные технологии морского сканирования и магнитометры, позволяющие обнаруживать металлические аномалии под водой.

Большинство найденных судов датируются XVIII–XX веками, однако в морских отложениях также сохранились более древние финикийские, пунические и римские корабли. Исследователи напоминают, что эта акватория в старину была ключевым торговым и стратегическим центром, связанным с такими поселениями, как Картая и Юлия Традукта.

В то же время, ученые предупреждают, что многие объекты находятся в критическом состоянии. Наибольшую угрозу представляют человеческая деятельность - портовые работы, строительство и незаконное извлечение артефактов, а также естественная эрозия морского дна.

