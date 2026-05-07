На дні Гібралтарської протоки виявили кладовище кораблів різних епох (фото)

На дні Гібралтарської затоки — одного з найважливіших морських шляхів світу — археологи виявили масштабне "кладовище" затонулих суден. Дослідники зафіксували близько 150 підводних археологічних об’єктів, із яких понад 100 — це рештки кораблів різних епох.

Про це пише Fox News Знахідки охоплюють період від V століття до н. е. до часів Другої світової війни. Серед ідентифікованих артефактів — 23 римські судна, кілька середньовічних кораблів, а також двигун і пропелер літака 1930-х років.

За словами викладача археології Університету Кадіса Феліпе Сересо Андрео, ці знахідки не є випадковими — їх пошук тривав роками. Він зазначив, що до старту проєкту "Геракл" у 2019 році в цьому районі було відомо лише про чотири об’єкти, тоді як за три роки досліджень кількість задокументованих знахідок зросла більш ніж до 150.

Археологи поєднували роботу з історичними джерелами, музейними матеріалами та свідченнями місцевих рибалок і дайверів, які добре знають морське дно. Після цього застосовували сучасні технології морського сканування та магнітометри, що дозволяють виявляти металеві аномалії під водою.

Більшість знайдених суден датуються XVIII–XX століттями, однак у морських відкладах також збереглися значно давніші фінікійські, пунічні та римські кораблі. Дослідники нагадують, що ця акваторія в давнину була ключовим торговим і стратегічним центром, пов’язаним із такими поселеннями, як Картая та Юлія Традукта.

Водночас науковці попереджають, що багато об’єктів перебувають у критичному стані. Найбільшу загрозу становлять людська діяльність — портові роботи, будівництво та незаконне вилучення артефактів, а також природна ерозія морського дна.

