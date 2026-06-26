Изменяют представление о происхождении пирамид: в Египте обнаружили гробницы в возрасте 5000 лет (фото)

В Египте археологи натолкнулись на погребение в возрасте около 5 тысяч лет, что может существенно повлиять на понимание ранних этапов формирования пирамидальной архитектуры. О находке сообщило Министерство туризма и древностей Египта.

Об этом пишет Indian Defence Review. Раскопки производились в районе Джабаль-аль-Тайра на восточном берегу Нила в провинции Минья. Здесь исследователи обнаружили две гробницы раннединастического периода, а также захоронение додинастической и более поздней эпох.

По словам археологов, одна из гробниц демонстрирует достаточно сложные для своего времени архитектурные решения: стены сооружения утолщаются у основания и постепенно сужаются вверх. Подобный принцип впоследствии стал характерным для ступенчатых и классических пирамид. Исследователи также зафиксировали следы древних техник обработки камня и деревянных усилительных элементов. Это, по их мнению, свидетельствует о ранних попытках инженерных экспериментов по распределению нагрузки задолго до появления масштабных пирамидальных комплексов. Даже частично поврежденные участки гробницы указывают на высокий уровень точности и усердия древних строителей.

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Вторая гробница сохранилась гораздо лучше и позволила ученым подробнее изучить ее первоначальную структуру — планировку, каменную кладку и конструктивные усиления. Это дало редкую возможность более глубоко понять технологии строительства раннединастического Египта. Эксперты отмечают, что хорошо сохранившееся состояние этого сооружения позволяет сравнивать его с другими достопримечательностями того же периода. Такие сопоставления указывают на обмен знаниями между регионами и на более сложную систему архитектурного развития, чем считалось ранее.

Кроме гробниц раннединастического времени, на территории обнаружили додинастические захоронения. Умерших у них хоронили в скрюченном положении, завернув в растительные циновки. Вместе с ними находили керамические сосуды культуры Накада II–III, относящиеся к периоду объединения Египта и дающие представление об эволюции погребальных традиций. Также на месте раскопок обнаружены захоронения более позднего периода — как индивидуальные, так и коллективные, некоторые из деревянных гробов.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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