Феномен 'розового озера' в Австралии: почему вода имеет такой необычный цвет (фото)

Планета скрывает немало необычных природных чудес, и одно из самых ярких среди них – озеро Хильер в Австралии. Его вода имеет насыщенный розовый оттенок, который выглядит настолько нереалистично, что больше напоминает обработанное фото, чем реальный ландшафт.

Об этом сообщает Young Adventures. Озеро Хильер расположено на острове Мидл-Айленд в составе архипелага Речерч, недалеко от южного побережья Австралии. Его случайно открыл британский мореплаватель Мэтью Флиндерс в 1802 году, когда поднялся на смотровую точку острова и увидел удивительный розовый водоем, описанный впоследствии в своих записях.

Водоем окружен густыми эвкалиптовыми лесами, что еще больше подчеркивает контраст между природной зеленью и ярко-розовой водой. Лучше всего этот эффект виден из воздуха, поэтому именно аэрофотосъемки сделали озеро всемирно известным. В отличие от многих других "цветных" озер, Хильер сохраняет свой оттенок в течение всего года.

Озеро относительно небольшое: примерно 600 метров в длину и около 250 метров в ширину. Оно неглубокое, но чрезвычайно соленое — значительно соленее морской воды. Из-за высокой концентрации соли человек может легко удерживаться на поверхности.

Когда-то здесь даже пытались добывать соль, однако от этой идеи отказались из-за сложной логистики и удаленности местности. Оттенок воды может изменяться – от нежно-розового до более насыщенного сиреневого, в зависимости от погодных условий, но общая цветовая гамма остается стабильной. Несмотря на необычный вид, вода не токсична и пригодна для купания. Долгое время ученые считали, что цвет озера влечет за собой водоросли или минералы, как это бывает в других подобных водоемах. Однако подтверждения долго не находили.

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Только в 2016 году исследование в рамках проекта Extreme Microbiome Project установило точную причину. Оказалось, что в воде обитают микроорганизмы Dunaliella salina, которые производят каротиноиды — природные пигменты и придают воде характерный розовый оттенок. Эти же вещества используются в пищевых добавках как источник витамина А.

Несмотря на мировую известность, озеро Хильер остается практически недоступным для массового туризма. Он расположен в изолированной местности, окруженной густыми лесами без обустроенных маршрутов.

Единственный способ увидеть его своими глазами – полет на вертолете или туристическом самолете. Поэтому поездка является дорогой и доступной только ограниченному кругу путешественников. Именно поэтому в интернете так мало "живых" фото с этого места, невзирая на огромный интерес к нему. Озеро Хильер и сегодня остается одной из самых загадочных и наименее посещаемых достопримечательностей Австралии.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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