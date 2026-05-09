В Шотландии обнаружили останки динозавра, жившего 166 млн лет назад (фото)

Окаменевшие останки небольшого динозавра, размером примерно с крупную собаку, впервые заметили еще более 20 лет назад. Однако из-за труднодоступного расположения на острове Скай в Шотландии ученые долгое время не могли добраться до находки.

Теперь исследователям, наконец, удалось извлечь и изучить окаменелости. Они оказались первым и одновременно полным частичным скелетом динозавра, найденным в Шотландии. Об этом пишет Earth and Environmental Science.

Ученые отмечают, что ценный экземпляр годами оставался неисследованным из-за сложных условий доступа. Скелет был буквально "замурован" в твердом известняке на скалистом побережье, куда можно попасть только при отливе. Для извлечения окаменелости ученым пришлось использовать веревки, специальные клинья и даже моторную лодку, чтобы транспортировать каменный блок в гавань. Работы проводились по строгим правилам, поскольку эта территория имеет статус природоохранного объекта особого научного значения (SSSI).

После исследования костей ученые пришли к выводу, что динозавр был травоядным и имел относительно небольшие размеры. Хорошо сохранившиеся фрагменты скелета свидетельствуют, что животное передвигалось на крепких конечностях и питалось растительностью. По словам палеобиологии Национальных музеев Шотландии Эльзы Панчироли, в триасовом и раннеюрском периодах динозавры преимущественно были небольшими двуногими хищниками или всеядными животными. В то же время, уже в позднем юрском периоде они эволюционировали в огромное разнообразие форм, среди которых были и крупнейшие наземные животные в истории Земли. На этом фоне вновь обнаруженный динозавр имел довольно скромные размеры, но успешно сосуществовал с гораздо более крупными видами.

Исследователи подчеркивают, что хорошо сохранившиеся скелеты среднеюрского периода встречаются крайне редко. Большинство находок с этого времени – это отдельные зубы или обломки костей. Анализ строения скелета показал, что динозавр, вероятно, принадлежал к группе орнитисхий – большой ветви травоядных динозавров. Если эта версия подтвердится, то находка станет первым подобным скелетом из формации Килмалуаг и одним из самых молодых геологических образцов такого типа в Шотландии.

Отдельно ученые исследовали костную ткань и установили, что к моменту смерти динозавра было примерно восемь лет. Он жил около 166 миллионов лет назад и, вероятно, еще не достиг окончательных размеров – кости продолжали расти, хотя уже медленнее. По мнению исследователей, эта находка может быть самым древним известным примером орнитопода или даже раннего игуанодонта – подгруппы травоядных динозавров.

