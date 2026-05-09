У Шотландії виявили рештки динозавра, який жив 166 млн років тому (фото)

Скам’янілі рештки невеликого динозавра, розміром приблизно з великого собаку, вперше помітили ще понад 20 років тому. Однак через важкодоступне розташування на острові Скай у Шотландії вчені довгий час не могли дістатися до знахідки.

Тепер дослідникам нарешті вдалося витягти та вивчити скам’янілості. Вони виявилися першим і водночас найповнішим частковим скелетом динозавра, знайденим у Шотландії. Про це пише Earth and Environmental Science.

Вчені зазначають, що цінний екземпляр роками залишався недослідженим через складні умови доступу. Скелет був буквально "замурований" у твердому вапняку на скелястому узбережжі, куди можна потрапити лише під час відпливу. Для вилучення скам’янілості науковцям довелося використовувати мотузки, спеціальні клини та навіть моторний човен, щоб транспортувати кам’яний блок до гавані. Роботи проводилися за суворими правилами, оскільки ця територія має статус природоохоронного об’єкта особливого наукового значення (SSSI).

Після дослідження кісток учені дійшли висновку, що динозавр був травоїдним і мав відносно невеликі розміри. Добре збережені фрагменти скелета свідчать, що тварина пересувалася на міцних кінцівках і живилася рослинністю. За словами палеобіологині Національних музеїв Шотландії Ельзи Панчіролі, у тріасовому та ранньоюрському періодах динозаври переважно були невеликими двоногими хижаками або всеїдними тваринами. Водночас уже в пізньому юрському періоді вони еволюціонували у величезне різноманіття форм, серед яких були й найбільші наземні тварини в історії Землі. На цьому тлі нововиявлений динозавр мав доволі скромні розміри, але успішно співіснував із набагато більшими видами.

Дослідники підкреслюють, що добре збережені скелети середньоюрського періоду трапляються вкрай рідко. Більшість знахідок із цього часу — це окремі зуби або уламки кісток. Аналіз будови скелета показав, що динозавр, імовірно, належав до групи орнітісхій — великої гілки травоїдних динозаврів. Якщо ця версія підтвердиться, знахідка стане першим подібним скелетом із формації Кілмалуаг і одним із наймолодших геологічних зразків такого типу у Шотландії.

Окремо вчені дослідили кісткову тканину й встановили, що на момент смерті динозавру було приблизно вісім років. Він жив близько 166 мільйонів років тому й, імовірно, ще не досяг остаточних розмірів — кістки продовжували рости, хоча вже повільніше. На думку дослідників, ця знахідка може бути найдавнішим відомим прикладом орнітопода або навіть раннього ігуанодонта — підгрупи травоїдних динозаврів.

