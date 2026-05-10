В Норвегии нашли самое большое сокровище викингов: как выглядел (фото)

Норвежские археологи наткнулись на уникальное сокровище эпохи викингов, содержащее 2970 серебряных монет, отчеканенных в Англии, Германии, Дании и Норвегии. Раскопки на месте находки до сих пор продолжаются, так что археологи не исключают новых открытий.

Как сообщает Live Science, это самая большая коллекция монет времен викингов, когда-либо найденная на территории Норвегии. Первые 19 монет обнаружили двое поисковиков с металлоискателями на ферме вблизи села Рена на востоке страны. После сообщения о находке к работам присоединились профессиональные археологи, которые на следующий день продолжили исследование территории.

"Я в шутку сказала, что было бы хорошо найти еще несколько монет, чтобы сделать открытие более значительным. Но детекторы просто не переставали сигнализировать", — рассказала археологиня муниципалитета Иннландет Май-Тове Смисет.

Находку назвали Мерстадским сокровищем — в честь фермы, где он был обнаружен. Среди монет есть экземпляры времен английского короля Этельреда II, Кнута Великого, правившего Англией, Данией и Норвегией, а также императора Священной Римской империи Оттона III. Нумизмат Свейн Гулльбекк из Музея культурной истории в Осло отмечает, что клад дает важные подсказки по экономике того времени.

По его словам, иностранные монеты долгое время были основным средством обращения в Норвегии, пока король Харальд Хардрада не ввел собственную чеканку в середине XI века. Поскольку часть монет в кладе датируется именно его правлением, вероятно, тайник был сделан около 1050 года — в период изменений в денежной системе страны.

Исследователи также рассматривают версию, что сокровище могло быть связано не только с набегами викингов, но и с торговлей и переработкой местных ресурсов. Археолог Йостейн Бергстьольт отмечает, что в регионе активно добывали болотную руду и производили железо, которое затем экспортировали в Европу на протяжении нескольких столетий.

Кроме монет, в кладе нашли и серебряные фрагменты — обломки украшений, которые в Средневековье также могли использовать как своеобразную валюту.

Раскопки продолжаются, и археологи надеются выяснить, есть ли на месте артефакты или следы древнего поселения. В то же время уже сейчас открытие Мерстадского клада называют историческим.

"Мы уже находили сокровища викингов примерно на 2000 монет, но ни разу - более 3000. Это настоящий исторический рубеж", - подчеркнул Гулльбекк.

