У Норвегії знайшли найбільший скарб вікінгів: як виглядав (фото)

Норвезькі археологи натрапили на унікальний скарб епохи вікінгів, що містить 2970 срібних монет, викарбуваних в Англії, Німеччині, Данії та Норвегії. Розкопки на місці знахідки досі тривають, тож археологи не виключають нових відкриттів.

Як повідомляє Live Science, це найбільша колекція монет часів вікінгів, коли-небудь знайдена на території Норвегії. Перші 19 монет виявили двоє пошукачів із металошукачами на фермі поблизу села Рена на сході країни. Після повідомлення про знахідку до робіт долучилися професійні археологи, які вже наступного дня продовжили дослідження території.

"Я жартома сказала, що було б добре знайти ще кілька монет, аби зробити відкриття значнішим. Але детектори просто не переставали сигналізувати", — розповіла археологиня муніципалітету Іннландет Май-Тове Смісет.

Знахідку назвали Мерстадським скарбом — на честь ферми, де його було виявлено. Серед монет є екземпляри часів англійського короля Етельреда II, Кнута Великого, який правив Англією, Данією та Норвегією, а також імператора Священної Римської імперії Оттона III. Нумізмат Свейн Гулльбекк з Музею культурної історії в Осло зазначає, що скарб дає важливі підказки щодо економіки того часу.

За його словами, іноземні монети довгий час були основним засобом обігу в Норвегії, аж поки король Харальд Хардрада не запровадив власне карбування в середині XI століття. Оскільки частина монет у скарбі датується саме його правлінням, ймовірно, схованку зробили близько 1050 року — у період змін у грошовій системі країни.

Дослідники також розглядають версію, що скарб міг бути пов’язаний не лише з набігами вікінгів, а й з торгівлею та переробкою місцевих ресурсів. Археолог Йостейн Бергстьольт зазначає, що в регіоні активно добували болотну руду й виробляли залізо, яке потім експортували до Європи протягом кількох століть.

Окрім монет, у скарбі знайшли й срібні фрагменти — уламки прикрас, які в Середньовіччі також могли використовувати як своєрідну валюту.

Розкопки тривають, і археологи сподіваються з’ясувати, чи є на місці ще артефакти або сліди давнього поселення. Водночас уже зараз відкриття Мерстадського скарбу називають історичним.

"Ми вже знаходили скарби вікінгів приблизно на 2000 монет, але жодного разу — понад 3000. Це справжній історичний рубіж", — підкреслив Гулльбекк.

