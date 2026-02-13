В Кельне обнаружили невредимый алтарь времен Древнего Рима: чем уникален (фото)

В Кельне, Германия, обычный строительный проект послужил поводом для одного из самых значительных археологических открытий римской эпохи в Северной Европе. В Археологическом квартале города исследователи обнаружили прекрасно сохранившийся домашний алтарь римского времени, датируемый II веком н. е.

Кроме того, археологи нашли монументальный фундамент позднеримской базилики и лестницы I века, ведущие к бывшему дворцу губернатора. Эти находки значительно расширяют представление о древнем Кёльне, известном в то время как Colonia Claudia Ara Agrippinensium, сообщает Arkeonews.

Больше всего поражает ларарий – домашний алтарь, посвященный Ларам, божествам-покровителям семьи в римской религии. Он был установлен на территории бывшего претория – резиденции провинциального губернатора Нижней Германии.

Хотя домашние алтари были распространены в римских домах Средиземноморья, их сохранившиеся образцы к северу от Альп чрезвычайно редки. В кельнском случае алтарь сохранился с неповрежденной нишей и следами оригинальных настенных росписей.

Археологи также обнаружили небольшие отверстия для гвоздей вокруг ниши, что свидетельствует об украшении алтаря гирляндами. Под алтарем отчетливо прослеживается линия разрыва, где сначала стоял алтарный стол. Найденную плиту планируют восстановить в первоначальном положении.

Подобные домашние святилища известны в Помпеях и Геркулануме, где вулканический пепел сохранил римские дома в отличном состоянии. В северной Европе римские постройки обычно сохраняются на уровне фундаментов из-за непрерывной застройки городов, что делает кельнский ларарий особенно ценным источником информации о частных религиозных практиках в административных комплексах высокого статуса.

Кроме того, раскопки обнаружили римскую лестницу конца I века н. э., когда-то соединявшие нижнюю часть комплекса на территории Рейна с высшей зоной претория. Также исследователи обнаружили массивный фундамент апсиды римской базилики IV века толщиной до четырех метров. Слои туфа, базальта и известняка, скрепленные раствором с фрагментами кирпича и гравия, сначала казались обычным бетоном.

Руководитель раскопок Михаэль Виен подчеркнул, что сохранность алтаря делает находку исключительной. Хотя монументальные постройки, как Порта Нигра, остались в Германии, целостные домашние религиозные комплексы римского периода почти не сохранились.

Все эти объекты были обнаружены при строительстве подземного археологического прохода музея MiQua. После завершения работ посетители смогут пройти сквозь слои римской, еврейской и средневековой истории под современным Кельном, получив уникальную возможность увидеть разные этапы развития города вживую.

