У Кельні виявили неушкоджений вівтар часів Древнього Риму: чим унікальний (фото)

У Кельні, Німеччина, звичайний будівельний проєкт став приводом для одного з найзначніших археологічних відкриттів римської епохи в Північній Європі. В Археологічному кварталі міста дослідники виявили прекрасно збережений домашній вівтар римського часу, що датується II століттям н. е.

Крім того, археологи знайшли монументальний фундамент пізньоримської базиліки та сходи I століття, які вели до колишнього палацу губернатора. Ці знахідки значно розширюють уявлення про стародавній Кельн, відомий у ті часи як Colonia Claudia Ara Agrippinensium, повідомляє Arkeonews.

Найбільше вражає ларарій — домашній вівтар, присвячений Ларам, божествам-покровителям родини у римській релігії. Він був встановлений на території колишнього преторію — резиденції провінційного губернатора Нижньої Германії.

Хоча домашні вівтарі були поширені в римських будинках Середземномор’я, їх збережені зразки на північ від Альп надзвичайно рідкісні. У кельнському випадку вівтар зберігся з непошкодженою нішею та слідами оригінальних настінних розписів.

Археологи також виявили невеликі отвори для цвяхів навколо ніші, що свідчить про прикрашання вівтаря гірляндами. Під вівтарем чітко простежується лінія розриву, де спочатку стояв вівтарний стіл. Знайдену плиту планують відновити у первісному положенні.

Подібні домашні святилища відомі в Помпеях та Геркуланумі, де вулканічний попіл зберіг римські будинки у чудовому стані. У північній Європі римські споруди зазвичай зберігаються лише на рівні фундаментів через безперервну забудову міст, що робить кельнський ларарій особливо цінним джерелом інформації про приватні релігійні практики в адміністративних комплексах високого статусу.

Крім того, розкопки виявили римські сходи кінця I століття н. е., які колись з’єднували нижню частину комплексу біля Рейну з вищою зоною преторію. Також дослідники знайшли масивний фундамент апсиди римської базиліки IV століття завтовшки до чотирьох метрів. Шари туфу, базальту і вапняку, скріплені розчином із фрагментами цегли та гравію, спершу видавалися звичайним бетоном.

Керівник розкопок Міхаель Віен підкреслив, що збереженість вівтаря робить знахідку винятковою. Хоч монументальні споруди, як Порта Нігра, залишилися в Німеччині, цілісні домашні релігійні комплекси римського періоду майже не збереглися.

Всі ці об’єкти були виявлені під час будівництва підземного археологічного проходу музею MiQua. Після завершення робіт відвідувачі зможуть пройти крізь шари римської, єврейської та середньовічної історії під сучасним Кельном, отримавши унікальну можливість побачити різні етапи розвитку міста наживо.

