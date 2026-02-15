Почему вымерли неандертальцы: ученые обнародовали новую теорию (фото)

Ученые до сих пор не имеют окончательного ответа на вопрос, почему неандертальцы полностью исчезли с лица Земли примерно 40 тысяч лет назад, в то время как Homo sapiens не только выжили, но стали единственным видом людей на планете. Среди многочисленных гипотез — конкуренция за ресурсы, климатические изменения, конфликты с современными людьми и даже эпидемии — одна из интереснейших связана именно с репродуктивной биологией.

Одна из теорий предполагает, что ключевую роль в низкой рождаемости неандертальцев могли сыграть серьезные осложнения беременности, в частности, преэклампсия и эклампсия. Эти состояния представляют значительную опасность как матери, так и ребенка, и если они были распространены среди неандертальцев, то могли существенно повлиять на выживание популяции.

Преэклампсия развивается, когда плацента неправильно имплантируется в стенку матки, что приводит к недостаточному кровоснабжению плода. У матери возникает опасно высокое АД, а в тяжелых случаях состояние переходит в эклампсию, сопровождающуюся судорогами. У современных людей преэклампсия встречается у 2–8% беременностей, эклампсия — примерно у 1%. Даже при наличии современной медицины эти осложнения ежегодно вызывают около 70 тысяч материнских смертей и около полумиллиона перинатальных смертей в мире.

Среди более 4300 видов млекопитающих только люди страдают преэклампсией и эклампсией. Исследователи предполагают, что неандертальцы имели схожие особенности имплантации плаценты, а значит, могли сталкиваться с теми же рисками. Однако среди антропологов эта гипотеза до сих пор остается малозаметной.

Анализ показывает, что у современных людей примерно 75% беременностей с ограничением роста плода проходят без преэклампсии или эклампсии. Это свидетельствует о том, что Homo sapiens развили защитные биологические механизмы, значительно снижающие опасность для матери даже при условии неидеальной имплантации плаценты.

Без таких механизмов преэклампсия могла бы поражать 10-20% беременностей неандертальцев, а эклампсия - 4-5%. При таких условиях около 4% женщин, которые рожали впервые, могли умирать именно от этих осложнений — это более смертельно, чем послеродовое кровотечение, являющееся сегодня ведущей причиной материнской смертности в мире.

Генетические данные добавляют аргументы в пользу этой теории. Некоторые неандертальские варианты генов ассоциируются с повышенным риском гипертонии, что могло усиливать течение преэклампсии. Другие гены, связанные с иммунным взаимодействием между матерью и плодом, могли способствовать поверхностной имплантации плаценты. После начала скрещивания с Homo sapiens эти риски могли еще больше возрасти из-за генетической несовместимости — в частности, из-за генов, отвечающих за транспорт кислорода в эритроцитах.

Неандертальцы исчезли вскоре после начала активного скрещивания с современными людьми, поэтому исследователи предполагают, что репродуктивные осложнения, вызванные генетической несовместимостью, могли стать одним из решающих факторов их вымирания.

С точки зрения эволюционной медицины появление защитного механизма, благодаря которому большинство беременностей с поверхностной имплантацией плаценты не приводят к угрожающему жизни материнского синдрома, стало критически важным для выживания вида. Именно наличие этих механизмов у Homo sapiens могло стать тем преимуществом, которого не хватило неандертальцам.

Эта гипотеза объясняет не только низкую рождаемость у неандертальцев, но и почему наш вид смог не просто выжить, а стать единственным представителем рода Homo. Репродуктивная биология, как оказывается, может определять судьбу целых популяций в не меньшей степени, чем климат или война.

