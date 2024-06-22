Не Андрей, не Саша и не Коля: как правильно на украинском звучат мужские имена
В украинском языке не существует мужских имен, таких как Миша, Дима, Вадик или Юра. Это связано с тем, что наш язык не использует словообразовательный суффикс -ик для образования имен, который присущ русскому.
Соответственно, имена с таким суффиксом являются россиянизмами, отмечает филолог Ольга Васильева в своей заметке на Facebook.
Как правильно называть мужские имена на украинском языке
Запомните, что в украинских именах нет суффикса -ик. Следовательно, правильно будет использовать такие формы имен: Толык, Виталык, Вадык, Славык и так далее.
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"Например, на Полтавщине бабушка, которой было сто лет, называла своего внука, моего мужа, Толыком и Тольком, но никогда – Толиком. Это тому, что так научили ее родители, потому что еще столетие назад украинцы не говорили по-русски. Зато "димы" и "виталики" – это суржик", – отмечает Ольга Васильева.
Лингвистка напомнила, что в украинском языке разговорные варианты мужских имен выглядят следующим образом:
- Не Ваня, а Ванько, Иванко или Ивась.
- Не Миша, а Мишко.
- Не Юра, а Юрчик.
- Не Паша, а Павлик или Павлусь.
- Не Петя, а Петрик, Петько или Петрусь.
- Не Андрей, а Андрейка.
- Не Гордей или Гордюша, а Гордейка.
- Не Костя, а Костик, Костусь.
- Не Саша, Санько, Олелько или Лесь, Лесик.
- Не Алеша, а Олекса, Олешко.
- Не Леня, а Ленько.
- Не Олежка, а Олька или Лесь, Лесик.
- Не Гриша, а Гриць или Гринько.
- Не Никита, а Микитка.
- Не Коля, а Колько.
- Не Сеня, а Семка, Сенька или Семенко.
- Не Степа, а Стець, Степко или Степанко.
- Не Женя, а Евгений.
- Не Гена, а Генко, Геник или Генусь.
- Не Рома, а Романка, Ромась или Ромко.
- Не Деня, а Дениско или Денько.
- Не Тема, а Артемка или Темко.
- Не Вася, а Василько.
- Не Марик, а Марко.
- Не Даня, а Даник, Данько или Данилко.
- Не Бодя, а Богдась, Богданик или Богданко.
- Не Боря, а Борик, Борька или Бориско.
- Не Слава, а Славко.
- Не Владик, а Владко.
- Не Толя, а Только.
- Не Виталик, а Витик или Витась.
- Не Федя, а Федусь или Федько.
- Не Вова, а Володик или Володько.
- Не Кирюша, а Кирилко.
- Не Иллюша, а Илько.
- Не Лева, а Левко.
Ольга Васильева отмечает, что украинский язык имеет тенденцию к открытым слогам, где слова обычно завершаются на гласный звук. Поэтому мужские имена естественно будут иметь окончание на -ко. Филолог подчеркивает, что такие формы были зафиксированы на граффити Софии Киевской еще с конца XI века, в частности имена Степко, Михалько, Марко.
Напомним, ранее UApotal объяснял, как правильно говорить по-украински Наталья или Наталья.
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