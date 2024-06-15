Наталія чи Наталя: як правильно звучить ім‘я українською

Ім'я "Наталя" часто вживається як повна форма, але відмінюється воно за правилами скорочених форм, що може призвести до плутанини. Наприклад, багато хто не знає, як правильно звертатися до Наталії українською мовою.

Авторитетна думка:

Згідно з твердженням відомого українського мовознавця, доктора філологічних наук Олександра Пономаріва, ім'я "Наталя" є скороченою формою від повного "Наталія", хоча в сучасності воно часто використовується як альтернативний варіант повного імені.

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Правила відмінювання:

За словами одного з найвідоміших українських мовознавців, доктора філологічних наук Олександра Пономаріва ім'я "Наталя" відмінюється так само, як й інші скорочені форми: "Ганя-Ганю", "Маруся-Марусю", "Наталя-Наталю". Отже, звертатися до Наталії у кличному відмінку як "Натале" - помилка.

Приклади правильного звернення:

Вітаю вас, Наталю!

Шановна Наталю!

Біля підводи Климко та Зульфат зустріли свою викладачку, Наталю Миколаївну.

Розповсюджуються чутки, що Тичина мав ще й третю музу-сестру - Наталю.

Євген Маланюк був жонатий двічі, але завжди любив Наталю Лівицьку.

Я глибоко кохав Наталю, але вона не звертала на мене уваги.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно гукати незнайомців українською мовою.

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