Наталья или Наталья: как правильно звучит имя на украинском

Имя "Наталья" часто употребляется как полная форма, но отменяется оно по правилам сокращенных форм, что может привести к путанице. Например, многие не знают, как правильно обращаться к Наталье на украинском языке.

Авторитетное мнение:

Согласно утверждению известного украинского языковеда, доктора филологических наук Александра Пономарива, имя "Наталья" является сокращенной формой от полного "Наталья", хотя в современности оно часто используется как альтернативный вариант полного имени.

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Правила спряжения:

По словам одного из самых известных украинских языковедов, доктора филологических наук Александра Пономарева имя "Наталья" склоняется так же, как и другие сокращенные формы: "Аня-Аня", "Маруся-Маруся", "Наталья-Наталья". Итак, обращаться к Наталье в звательном падеже как "Натале" - ошибка.

Примеры правильного обращения:

Приветствую вас, Наташа!

Уважаемая Наталья!

У подводы Климко и Зульфат встретили свою преподавательницу, Наталью Николаевну.

Распространяются слухи, что у Тычины была еще и третья муза-сестра - Наталья.

Евгений Маланюк был женат дважды, но всегда любил Наталью Ливицкую.

Я глубоко любил Наталью, но она не обращала на меня внимания.

Напомним, мы уже писали, как правильно звать незнакомцев на украинском языке.

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