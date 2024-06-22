Не Андрєй, не Саша і не Коля: як правильно українською звучать чоловічі імена

В українській мові не існує чоловічих імен, таких як Міша, Діма, Вадік чи Юра. Це пов'язано з тим, що наша мова не використовує словотворчий суфікс –ік для утворення імен, який притаманний російській.

Відповідно, імена з таким суфіксом є росіянізмами, зазначає філологиня Ольга Васильєва у своєму дописі на Facebook.

Як правильно називати чоловічі імена українською мовою

Запам'ятайте, що в українських іменах немає суфікса –ік. Отже, правильно буде використовувати такі форми імен: Толик, Віталик, Вадик, Славик тощо.

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"Наприклад, на Полтавщині бабуся, якій було сто років, називала свого онука, мого чоловіка, Толиком і Тольком, але ніколи – Толіком. Це тому, що так навчили її батьки, бо ще століття тому українці не говорили російською. Натомість "діми" та "віталіки" – це суржик"", – зазанчає Ольга Васильєва.

Лінгвістка нагадала, що в українській мові розмовні варіанти чоловічих імен виглядають наступним чином:

Не Ваня, а Ванько, Іванко чи Івась.

Не Міша, а Михайлик, Мишко та Михась.

Не Юра, а Юрчик, Юрко та Юрась.

Не Паша, а Павлик чи Павлусь.

Не Петя, а Петрик, Петько чи Петрусь.

Не Андрєй чи Андрюша, а Андрійко чи Андрусь.

Не Гордєй чи Гордюша, а Гордійко чи Гордусь.

Не Костя чи Костік, а Костик, Кость або Костусь.

Не Саша, а Сашко, Санько, Олелько або Лесь, Лесик.

Не Альоша, а Олекса, Олешко.

Не Льоня, а Ленько.

Не Олєжа, а Олежко, Олькó або Лесь, Лесик.

Не Гріша, а Гришко, Гриць або Гринько.

Не Нікіта, а Микитка або Микитко.

Не Коля, а Миколка або Колькó.

Не Сьома, а Семко, Сенько або Семенко.

Не Стьопа, а Стець, Степко або Степанко.

Не Женя, а Євгенко.

Не Гєна, а Генко, Геник чи Генусь.

Не Рома, а Романко, Ромась або Ромко.

Не Дєня, а Дениско чи Денько.

Не Тьома, а Артемко або Темко.

Не Вася, а Василько, Васьо чи Васько.

Не Марік, а Марик або Марко.

Не Даня чи Данік, а Даник, Данько або Данилко.

Не Бодя, а Богдась, Богданик, чи Богданко.

Не Боря, а Борик, Борко чи Бориско.

Не Слава чи Славік, а Славик або Славко.

Не Владя чи Владік, а Владик або Владко.

Не Толя чи Толік, а Толик або Только.

Не Віталя чи Віталік, а Вітик або Вітась.

Не Вітя, а Вітько.

Не Федя, а Федусь чи Федько.

Не Вова, а Володик або Володько.

Не Сєрьожа, а Сергійко.

Не Кірюша, а Кирилко.

Не Ігорьоша, а Ігорко.

Не Іллюша, а Ілько.

Не Льова, а Левко.

Ольга Васильєва зазначає, що українська мова має тенденцію до відкритих складів, де слова зазвичай завершуються на голосний звук. Через це чоловічі імена природно матимуть закінчення на –ко. Філологиня підкреслює, що такі форми були зафіксовані на графіті Софії Київської ще з кінця XI століття, зокрема імена Степко, Михалько, Марко.

Нагадаємо, раніше UApotal пояснював, як правильно казати українською Наталія чи Наталя.

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