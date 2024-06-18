Ігорович, Ігоревич чи Ігорьович: як правильно утворити по батькові від українського чоловічого імені

У багатьох громадян України в документах, таких як свідоцтво про народження чи паспорт, часто можна зустріти помилки у записі по батькові, наприклад "ІгорЕвич".

Відповідно до оновленого українського правопису, який зараз активно впроваджується, правила написання імен та по батькові зазнали змін. Про це пише команда UAportal

Відомий мовознавець Олександр Авраменко запропонував пройти короткий тест і визначити, як правильно утворити по батькові від імені Ігор. Чи має бути це "Ігорович", "Ігоревич" або "Ігорьович"?

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Мовознавець підкреслює, що вас може здивувати правильна відповідь – "Ігорьович".

Також помилково вживати форми "Ігоре", "Ігору", "Ігора". Немає жодної альтернативи – слід завжди говорити та писати "Ігорю", "Ігоря", "Ігорьович".

За діючими нормами Українського правопису, чоловічі імена Ігор та Лазар належать до чоловічого роду м’якої групи ІІ відміни, тому їх відмінювання подібне до таких слів як "цар", "кобзар", "лікар". Отже, правильно буде писати не "Ігора", а "Ігоря" (аналогічно до Василя), не "Ігору", а "Ігорю" (аналогічно до Василю). А у по батькові потрібно додавати м’який знак, як у "Васильович" – отже, "Ігорьович", "Лазарьович", роз’яснюють експерти.

"Так-так, дорогі паспортисти та паспортистки, від 2019 року ви повинні писати в документах Ігорьович і Лазарьович", – резюмував Авраменко.

Нагадаємо, раніше UApotal пояснював, як правильно казати українською Наталія чи Наталя.

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