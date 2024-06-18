'Ігорович', 'Ігоревич' или 'Ігорьович': как правильно образовать отчество от украинского мужского имени

У многих граждан Украины в документах, таких как свидетельство о рождении или паспорт, часто можно встретить ошибки в записи отчества, например "ІгорЕвич".

Согласно обновленному украинскому правописанию, которое сейчас активно внедряется, правила написания имен и отчеств претерпели изменения. Об этом пишет команда UAportal

Известный языковед Александр Авраменко предложил пройти короткий тест и определить, как правильно образовать отчество от имени Игорь. Должно ли это быть "Ігорович", "Ігоревич" или "Ігорьович"?

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Языковед подчеркивает, что вас может удивить правильный ответ – "Ігорьович".

Также ошибочно употреблять формы "Ігоре", "Ігору", "Ігора". Нет никакой альтернативы – следует всегда говорить и писать "Ігорю", "Ігоря", "Ігорьович".

По действующим нормам Украинского правописания, мужские имена Игорь и Лазарь относятся к мужскому роду мягкой группы II склонения, поэтому их склонение подобно таким словам как "царь", "кобзарь", "врач". Следовательно, правильно будет писать не "Ігора", а "Ігоря" (аналогично "Василя"), не "Ігору", а "Ігорю" (аналогично "Василю"). А в отчестве нужно добавлять мягкий знак, как в "Васильович" – следовательно, "Ігорьович", "Лазарьович", разъясняют эксперты.

"Да-да, дорогие паспортисты и паспортистки, с 2019 года вы должны писать в документах Игоревич и Лазаревич", – резюмировал Авраменко.

Напомним, ранее UApotal объяснял, как правильно говорить по-украински Наталья или Наталья.

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