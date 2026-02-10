На территории Синая обнаружили христианскую рукопись 8 века: чем интересна (фото)

При изучении оцифрованных рукописей из монастыря святой Екатерины на Синайском полуострове ученые обнаружили ранее неизвестную христианскую хронику начала VIII века. Этот текст, датированный примерно 712-713 годами н. э., стал одним из древнейших сохранившихся христианских описаний арабо-исламской экспансии и перехода от поздней античности к раннему средневековью.

Об открытии сообщает HeritageDaily со ссылкой на исследование Австрийской академии наук. Рукопись обнаружила Адриан Пиртеа из Института средневековых исследований Австрийской академии наук при анализе оцифрованной коллекции Синая. Сначала текст был написан на сирийском языке, а впоследствии переведен на арабский. Он сохранился только в поврежденной рукописи XIII века – некоторые страницы склеились, что усложнило чтение.

Пиртеа сразу определил важность находки:

"С момента идентификации и предварительного анализа становится очевидным, что это ранее неизвестная христианская вселенская хроника".

Хроника включает историю человечества от Адама до событий VII–VIII веков. Она подробно описывает:

Византийско-Сасанидскую войну;

подъем ислама;

ранние арабские завоевания;

богословские и политические дискуссии того времени.

Автор демонстрирует глубокую осведомленность не только о событиях в Сирии и на Ближнем Востоке, но и о ситуации на Балканах, Сицилии и в Риме. Это делает текст особенно ценным для реконструкции более широкой картины раннесредневекового мира.

Хроника названа условно "Маронитской хроникой 713 года" — по религиозной традиции, к которой, вероятно, принадлежал автор.

Исследование показало, что текст тесно связан с утраченным источником VIII века, который использовался более поздними историками. Это делает находку важным звеном для понимания сирийской историографии раннего средневековья.

Пиртеа предполагает, что хроника отображает, как христианские общины Сирии и соседних регионов воспринимали и интерпретировали быстрые политические и религиозные перемены – подъем ислама и арабские завоевания.

Адриан Пиртеа готовит критическое издание текста и полный перевод, чтобы сделать хронику доступной для мирового научного сообщества.

Маронитская хроника 713 года – редкий пример христианского источника, созданного почти одновременно с описываемыми событиями. Она дает возможность увидеть, как современники фиксировали переход от поздней античности к эпохе исламского доминирования на Ближнем Востоке.

Находка дополняет картину раннесредневековой истории региона, показывает уровень образованности и осведомленности авторов того времени и подтверждает, насколько ценными остаются монастырские библиотеки Синая для современной науки.

