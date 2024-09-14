Язик проковтнете: рецепт справжнього українського борщу з квасолею

Борщ - це не просто страва, а справжній скарб української кухні, яким ми пишаємося. Цей насичений суп з неповторним смаком нікого не залишає байдужим.

Кожен регіон, кожна родина має свій особливий рецепт борщу. Хтось додає квасолю, інші готують без капусти, а дехто експериментує з грибами. Часто секрети приготування цієї страви передаються з покоління в покоління, дбайливо зберігаючись у сімейних кулінарних традиціях. Про це пише УНІАН.

Поживний борщ з квасолею

Інгредієнти:

- М'ясо (свинина, яловичина) - до 1 кг

- Морква - 1 шт.

- Картопля - 2-3 шт.

- Квасоля - 1 склянка

- Коріння петрушки та селери - за смаком

- Буряк - 1-2 шт.

- Червоний солодкий перець - 1 шт.

- Часник - 2-3 зубчики

- Цибуля - 1 шт.

- Капуста білокачанна - 1/2 качана

- Томатна паста - 2-3 ст. л.

- Приправи: сіль, чорний перець, гострий перець, лавровий лист

- Зелень петрушки і кропу, сметана - за смаком

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Приготування:

1. Для насиченого смаку використовуйте різні види м'яса: свинячі та яловичі ребра, трохи курятини.

2. У каструлю об'ємом 5-6 л налийте холодну воду (трохи більше половини) і поставте на вогонь.

3. Промийте та наріжте м'ясо великими шматками. Додайте до води, доведіть до кипіння і зніміть піну.

4. Додайте лавровий лист, коріння петрушки та селери. Приправте сіллю та перцем.

5. Варіть бульйон не менше години, поки м'ясо не стане м'яким.

6. Вийміть коріння та лавровий лист, додайте попередньо замочену квасолю. Варіть 20 хвилин на малому вогні.

7. Додайте нарізані моркву, цибулю, часник і перець. Варіть 15 хвилин.

8. Натріть буряк або наріжте соломкою, додайте до каструлі і перемішайте.

9. Через 10 хвилин додайте нарізану кубиками картоплю.

10. Коли картопля звариться (приблизно через 15 хвилин), додайте томатну пасту і варіть ще 5 хвилин.

11. Додайте тонко нашатковану капусту і варіть 5 хвилин.

12. Приправте борщ, додайте дрібно нарізану зелень. Вимкніть вогонь і дайте настоятися.

13. Подавайте цей ароматний борщ зі сметаною та свіжим хлібом. Смачного!

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