Ідеальний томатний суп
Ідеальний томатний суп від мене.
Як тільки на вулиці стало прохолодно, я вирішив приготувати свій улюблений томатно-сирний суп.
До речі, таких рецептів немає ніде) Він мого виготовлення.
Інгредієнти:
- томати (різні)
- цибуля
- перець червоний солодкий
- курка
- бульйон
- спеції різні: сухий часник, перець, паприка, Прованські трави та сіль
- авокадо
- сік лимона або лайма
- сир твердий
- зелень та начос для декору
Спосіб приготування:
1. Зварити курячий бульйон, я додав туди ще селеру, цибулю, перець.
2. Цибулю, перець червоний та томати викласти на деко, посолити, поперчити та додати всі спеції. Поставити в духовку випікати.
3. Тим часом, нарізати авокадо, додати сік лайму або лимону. Посолити та поперчити.
4. Овочі дістати з духовки, перебити блендером, додати бульйон. Має вийти однорідна суміш.
5. Викладаємо в тарілочку слоями: суп, курка, сир, суп. Прикрашаємо авокадо, кінзою та чипсами начос.
Запевняю, такого ви ще не куштували) А осінь — це ідеальний час для нових супчиків.