Идеальный томатный суп
Идеальный томатный суп от меня.
Как только на улице стало прохладно, я решил приготовить свой любимый томатно-творожный суп.
Кстати, таких рецептов нет нигде) Он моего изготовления.
Ингредиенты:
- томаты (разные)
- лук
- перец красный сладкий
- курица
- бульон
- специи разные: сухой чеснок, перец, паприка, прованские травы и соль.
- авокадо
- сок лимона или лайма
- сыр твердый
- зелень и начос для декора
Способ приготовления:
1. Сварить куриный бульон, я добавил туда еще сельдерей, лук, перец.
2. Лук, красный перец и томаты выложить на противень, посолить, поперчить и добавить все специи. Поставить в духовку выпекать.
3. Тем временем нарезать авокадо, добавить сок лайма или лимона. Посолить и поперчить.
4. Овощи достать из духовки, перебить блендером, добавить бульон. Должна получиться однородная смесь.
5. Выкладываем в тарелочку слоями: суп, курица, творог, суп. Украшаем авокадо, кинзой и чипсами начес.
Уверяю, такого вы еще не пробовали) А осень – это идеальное время для новых супчиков.