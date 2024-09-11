Идеальный томатный суп от меня.

Как только на улице стало прохладно, я решил приготовить свой любимый томатно-творожный суп.

Кстати, таких рецептов нет нигде) Он моего изготовления.

Ингредиенты:

- томаты (разные)

- лук

- перец красный сладкий

- курица

- бульон

- специи разные: сухой чеснок, перец, паприка, прованские травы и соль.

- авокадо

- сок лимона или лайма

- сыр твердый

- зелень и начос для декора

Способ приготовления:

1. Сварить куриный бульон, я добавил туда еще сельдерей, лук, перец.

2. Лук, красный перец и томаты выложить на противень, посолить, поперчить и добавить все специи. Поставить в духовку выпекать.

3. Тем временем нарезать авокадо, добавить сок лайма или лимона. Посолить и поперчить.

4. Овощи достать из духовки, перебить блендером, добавить бульон. Должна получиться однородная смесь.

5. Выкладываем в тарелочку слоями: суп, курица, творог, суп. Украшаем авокадо, кинзой и чипсами начес.

Уверяю, такого вы еще не пробовали) А осень – это идеальное время для новых супчиков.