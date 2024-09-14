Язык проглотите: рецепт настоящего украинского борща с фасолью
Борщ – это не просто блюдо, а настоящее сокровище украинской кухни, которым мы гордимся. Этот насыщенный суп с уникальным вкусом никого не оставляет равнодушным.
Каждый регион, у каждой семьи есть свой особый рецепт борща. Кто добавляет фасоль, другие готовят без капусты, а некоторые экспериментируют с грибами. Часто секреты приготовления этого блюда передаются из поколения в поколение, бережно хранясь в семейных кулинарных традициях. Об этом пишет УНИАН.
Питательный борщ с фасолью
Ингредиенты:
- мясо (свинина, говядина) – до 1 кг
- морковь – 1 шт.
- картофель – 2-3 шт.
- Фасоль – 1 стакан
- Корни петрушки и сельдерея – по вкусу
- свекла – 1-2 шт.
- красный сладкий перец – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- лук - 1 шт.
- капуста белокочанная - 1/2 кочана.
- томатная паста - 2-3 ст. л.
- приправы: соль, черный перец, острый перец, лавровый лист
- зелень петрушки и укропа, сметана – по вкусу
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Приготовление :
1. Для насыщенного вкуса используйте разные виды мяса: свиные и говяжьи ребра, немного курятины.
2. В кастрюлю объемом 5-6 л налейте холодную воду (не более половины) и поставьте на огонь.
3. Промойте и нарежьте мясо большими кусками. Добавьте в воду, доведите до кипения и снимите пену.
4. Добавьте лавровый лист, корни петрушки и сельдерея. Приправьте солью и перцем.
5. Варите бульон не менее часа, пока мясо не станет мягким.
6. Извлеките корни и лавровый лист, добавьте предварительно замоченную фасоль. Варить 20 минут на малом огне.
7. Добавьте нарезанные морковь, лук, чеснок и перец. Варите 15 минут.
8. Натрите свеклу или нарежьте соломкой, добавьте в кастрюлю и перемешайте.
9. Через 10 минут добавьте нарезанный кубиками картофель.
10. Когда картофель сварится (приблизительно через 15 минут), добавьте томатную пасту и варите еще 5 минут.
11. Добавьте тонко нашинкованную капусту и варите 5 минут.
12. Приправьте борщ, добавьте мелко нарезанную зелень. Выключите огонь и дайте настояться.
13. Подавайте ароматный борщ со сметаной и свежим хлебом. Приятного аппетита!
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