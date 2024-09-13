Холодний борщ: улюблена страва дитинства

Холодний борщ моєї родини.

Памʼятаю, що готували його ми ціле відро збирались усі, кожен займався якимось інгредієнтом, і потім їли цілий день. Насолода була в холодному і настояному супі, іноді просто зі шматком хліба. Це була улюблена страва на літо.

Інгредієнти на 3 великі порції

♦️ 2-3 середні запечені буряки

♦️ 1 огірок

♦️ 3 варених яйця

♦️ 2-3 редису

♦️ 500 г курячого бульйону або сироватки

♦️ 1 відварене куряче стегно

♦️ багато зелені: цибуля, петрушка, кріп

♦️ 2 ч.л. гірчиці

♦️ сік 1/3 лимону

♦️ 150-180г сметани 20%

♦️ сіль

Готуємо:

усі інгредієнти ми нарізали просто кубиком, від буряка до стегенця, зелень досить дрібно сікти і все закладали у велику каструлю.

єдине раджу відокремити варені жовтки і розтерти їх з гірчицею - так "юшка" мені смакує більше.

усе заливаю легким курячим бульйоном чи сироваткою (тут по бажанню) заправляю сіллю, гірчицею, лимонним соком і даю постояти у холодильнику принаймні годину.

Найкраще смакує холодним. При необхідності можна це раз спробувати на смак і додати сіль чи гірчиці, по необхідності.

буряк беріть дуже насиченого кольору і мені запечений він аж солодкий (можна і відварений брати) - ми його завжди клали багато (картоплі не клали) - колір борщу буде яскравіше!

при бажанні, можна робити й без мʼяса, або замінювати на те, що ви любите!

А які страви у вас асоціюються з дитинством?

Обіймаю.