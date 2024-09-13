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Холодний борщ: улюблена страва дитинства
Холодний борщ моєї родини.
Памʼятаю, що готували його ми ціле відро збирались усі, кожен займався якимось інгредієнтом, і потім їли цілий день. Насолода була в холодному і настояному супі, іноді просто зі шматком хліба. Це була улюблена страва на літо.
Інгредієнти на 3 великі порції
♦️ 2-3 середні запечені буряки
♦️ 1 огірок
♦️ 3 варених яйця
♦️ 2-3 редису
♦️ 500 г курячого бульйону або сироватки
♦️ 1 відварене куряче стегно
♦️ багато зелені: цибуля, петрушка, кріп
♦️ 2 ч.л. гірчиці
♦️ сік 1/3 лимону
♦️ 150-180г сметани 20%
♦️ сіль
Готуємо:
- усі інгредієнти ми нарізали просто кубиком, від буряка до стегенця, зелень досить дрібно сікти і все закладали у велику каструлю.
- єдине раджу відокремити варені жовтки і розтерти їх з гірчицею - так "юшка" мені смакує більше.
- усе заливаю легким курячим бульйоном чи сироваткою (тут по бажанню) заправляю сіллю, гірчицею, лимонним соком і даю постояти у холодильнику принаймні годину.
Найкраще смакує холодним. При необхідності можна це раз спробувати на смак і додати сіль чи гірчиці, по необхідності.
- буряк беріть дуже насиченого кольору і мені запечений він аж солодкий (можна і відварений брати) - ми його завжди клали багато (картоплі не клали) - колір борщу буде яскравіше!
- при бажанні, можна робити й без мʼяса, або замінювати на те, що ви любите!
А які страви у вас асоціюються з дитинством?
Обіймаю.