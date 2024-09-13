Холодный борщ: любимое блюдо детства

Холодный борщ моей семьи.

Помню, что готовили его мы все ведро собирались все, каждый занимался каким-то ингредиентом, и потом ели целый день. Наслаждение было в холодном и настоянном супе, иногда просто с куском хлеба. Это было излюбленное блюдо на лето.

Ингредиенты на 3 больших порции

♦️ 2-3 средняя запеченная свекла

♦️ 1 огурец

♦️ 3 вареных яйца

♦️ 2-3 редиса

♦️ 500 г куриного бульона или сыворотки

♦️ 1 отварное куриное бедро

♦️ много зелени: лук, петрушка, укроп

♦️ 2 ч.л. горчицы

♦️ сок 1/3 лимона

♦️ 150-180г сметаны 20%

♦️ соль

Готовим:

все ингредиенты мы нарезали просто кубиком, от свеклы до окорочка, зелень довольно мелко рубить и все закладывали в большую кастрюлю.

единственное советую отделить вареные желтки и растереть их с горчицей – так "уха" мне нравится больше.

все заливаю легким куриным бульоном или сывороткой (здесь по желанию) заправляю солью, горчицей, лимонным соком и даю постоять в холодильнике как минимум час.

Лучше всего нравится холодным. При необходимости можно это раз попробовать по вкусу и добавить соль или горчицы, по необходимости.

свеклу берите очень насыщенного цвета и мне запеченная она аж сладкая (можно и отваренный брать) – мы ее всегда клали много (картофеля не клали) – цвет борща будет ярче!

при желании можно делать и без мяса, или заменять на то, что вы любите!

А какие блюда у вас ассоциируются с детством?

Обнимаю.