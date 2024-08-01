Найсмачніший домашній кетчуп: закрутка на зиму з трьох інгредієнтів
Домашній кетчуп – чудова заготовка на зиму для тих, хто любить приправляти страви. Цей соус до того ж готується лише з натуральних інгредієнтів без будь-яких штучних домішок.
Кулінарка Лілія Цвіт на своєму YouTube-каналі поділилася рецептом густого домашнього кетчупу, який можна буде використовувати і як заправку до низки страв.
"Такий домашній кетчуп готую уже кілька років під ряд. І скільки б його не закручувала на зиму, завжди мало. Ну дуже смачний! Як магазинний, тільки без хімії. І виходить економно. Такий кетчуп додаю до піци, до тушкованих страв, до картоплі, м'яса", – запевнила вона.
Вас також зацікавить: Ідеально на випадок блекаутів: рецепт консервованого рису з овочами в банці на зиму
Які продукти потрібні:
- Помідори - 3 кг
- Болгарський перець - 1 шт.
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
Додаткові інгредієнти:
- Паприка гостра - 1/4 шт. (не обов'язково)
- Сіль - столова ложка
- Цукор - 2 ст. л.
- Перець чорний мелений - 0,5 ч. л.
- Кориця мелена - 0,5 ч. л.
- Лавровий лист - 2 шт.
- Оцет - 2 ст. л.
- Крохмаль - 40 г
- Вода - 100 мл
Як готувати домашній кетчуп:
Всі овочі перекрутіть на м'ясорубці. Масу вилийте в каструлю та варіть помішуючи дві з половиною години.
Додайте оцет та приправи й перебийте все блендером. Поставте варити ще 30 хв.
Коли кетчуп майже готовий, крохмаль треба розвести у воді та перемішати. Потім потрохи вливайте у кетчуп та постійно помішуйте масу. Проваріть ще 10-15 хвилин, щоб кетчуп загус.
Гарячий кетчуп треба розлити у стерилізовані банки та герметично закрутити стерилізованими кришками.
Поки банки з кетчупом ще теплі, переверніть їх догори дном та закутайте до охолодження.
Раніше ми повідомляли, як приготувати борщову заправку на зиму.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!