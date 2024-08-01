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Вкуснейший домашний кетчуп: закрутка на зиму из трех ингредиентов

Былим Елена

Вкуснейший домашний кетчуп: закрутка на зиму из трех ингредиентов
Домашний густой кетчуп

Домашний кетчуп – отличная заготовка на зиму для тех, кто любит приправлять блюда. Этот соус к тому же готовится только из натуральных ингредиентов без каких-либо искусственных примесей.

Кулинарка Лилия Цвит на своем YouTube-канале поделилась рецептом густого домашнего кетчупа, который можно будет использовать и как заправку в ряд блюд.

"Такой домашний кетчуп готовлю уже несколько лет под ряд. И сколько бы его ни закручивала на зиму, всегда мало. Ну очень вкусный! Как магазинный, только без химии. И получается экономно. Такой кетчуп добавляю к пицце, к тушеным блюдам, к картошке, мясу", – заверила она.

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Какие продукты нужны:

  • Помидоры – 3 кг
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.

Дополнительные ингредиенты:

  • Паприка острая – 1/4 шт. (необязательно)
  • Соль – столовая ложка
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч. л.
  • Корица молотая – 0,5 ч. л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Уксус – 2 ст. л.
  • Крахмал – 40 г
  • Вода – 100 мл

Как готовить домашний кетчуп?

Все овощи перекрутите на мясорубке. Массу вылейте в кастрюлю и варите помешивая два с половиной часа.

Добавьте уксус, приправы и перебейте все блендером. Поставьте варить еще 30 минут.

Когда кетчуп почти готов, крахмал нужно развести в воде и перемешать. Затем постепенно вливайте в кетчуп и постоянно помешивайте массу. Проварите еще 10-15 минут, чтобы кетчуп загустел.

Горячий кетчуп следует разлить в стерилизованные банки и герметично закрутить стерилизованными крышками.

Пока банки с кетчупом еще теплые, переверните их вверх дном и укутайте до охлаждения.

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