Вкуснейший домашний кетчуп: закрутка на зиму из трех ингредиентов
Домашний кетчуп – отличная заготовка на зиму для тех, кто любит приправлять блюда. Этот соус к тому же готовится только из натуральных ингредиентов без каких-либо искусственных примесей.
Кулинарка Лилия Цвит на своем YouTube-канале поделилась рецептом густого домашнего кетчупа, который можно будет использовать и как заправку в ряд блюд.
"Такой домашний кетчуп готовлю уже несколько лет под ряд. И сколько бы его ни закручивала на зиму, всегда мало. Ну очень вкусный! Как магазинный, только без химии. И получается экономно. Такой кетчуп добавляю к пицце, к тушеным блюдам, к картошке, мясу", – заверила она.
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Какие продукты нужны:
- Помидоры – 3 кг
- Болгарский перец – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
Дополнительные ингредиенты:
- Паприка острая – 1/4 шт. (необязательно)
- Соль – столовая ложка
- Сахар – 2 ст. л.
- Перец черный молотый – 0,5 ч. л.
- Корица молотая – 0,5 ч. л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Уксус – 2 ст. л.
- Крахмал – 40 г
- Вода – 100 мл
Как готовить домашний кетчуп?
Все овощи перекрутите на мясорубке. Массу вылейте в кастрюлю и варите помешивая два с половиной часа.
Добавьте уксус, приправы и перебейте все блендером. Поставьте варить еще 30 минут.
Когда кетчуп почти готов, крахмал нужно развести в воде и перемешать. Затем постепенно вливайте в кетчуп и постоянно помешивайте массу. Проварите еще 10-15 минут, чтобы кетчуп загустел.
Горячий кетчуп следует разлить в стерилизованные банки и герметично закрутить стерилизованными крышками.
Пока банки с кетчупом еще теплые, переверните их вверх дном и укутайте до охлаждения.
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