Ідеально на випадок блекаутів: рецепт консервованого рису з овочами в банці на зиму

Ця страва - справжня ностальгія, що повертає нас у часи, коли кожен холодильник прикрашали кілька баночок цієї смачної заготовки. "Сніданок туриста" - не просто салат, а справжній рятівник у холодні зимові дні, особливо актуальний в умовах енергетичних викликів сьогодення. Про це пише Shuba.

Секрети ідеального "Сніданку туриста":

Рис - основа основ. Перед варінням його слід ретельно промити та замочити на годину. Це забезпечить ідеальну консистенцію. Помідори - душа салату. Використовуємо лише м'якоть, попередньо звільнивши її від шкірки через бланшування. Решта овочів - тонка робота. Цибулю, моркву та болгарський перець нарізаємо якомога тонше для гармонійного поєднання смаків.

Інгредієнти:

- 300 г рису

- По 1 кг цибулі, моркви, червоного болгарського перцю та рожевих томатів

- 80 мл 9% оцту

- 250 мл олії

- 200 г цукру

- 2 ст. л. солі

Пропорції овочів можна коригувати, але не більше ніж на 200 г, щоб зберегти баланс смаку.

Приготування:

1. Підготовка банок: Стерилізуємо 5-6 півлітрових банок з кришками.

Промиваємо, замочуємо на годину, відварюємо 20 хвилин до напівготовності.

2. Помідори: бланшуємо, знімаємо шкірку, подрібнюємо м'якоть.

3. Морква: нарізаємо соломкою.

4. Цибуля: дрібно шаткуємо.

5. Перець: видаляємо серцевину, ріжемо соломкою.

6. У каструлі змішуємо томатну масу, сіль, цукор, олію та оцет.

7. Доводимо до кипіння, додаємо моркву, тушкуємо 15 хвилин.

8. Додаємо перець, готуємо 15 хвилин.

9. Всипаємо цибулю, тушкуємо 30 хвилин.

10.Завершуємо рисом, готуємо 5 хвилин.

11. Розкладаємо гарячий салат по банках, закатуємо, укутуємо до охолодження.

12. Зберігати цей кулінарний шедевр рекомендується в прохолодному місці.

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