Идеально на случай блекаутов: рецепт консервированного риса с овощами в банке на зиму

Это блюдо – настоящая ностальгия, возвращающая нас во времена, когда каждый холодильник украшали несколько баночек этой вкусной заготовки. "Завтрак туриста" - не просто салат, а настоящий спаситель в холодные зимние дни, особенно актуален в условиях энергетических сегодняшних вызовов. Об этом пишет Shuba.

Секреты идеального "Завтрака туриста":

Рис – основа основ. Перед варкой следует тщательно промыть и замочить на час. Это обеспечит идеальную консистенцию. Помидоры – душа салата. Используем только мякоть, предварительно освободив ее от кожуры из-за бланширования. Остальные овощи – тонкая работа. Лук, морковь и болгарский перец нарезаем как можно тоньше для гармоничного сочетания вкусов.

Ингредиенты:

- 300 г риса

- по 1 кг лука, моркови, красного болгарского перца и розовых томатов

- 80 мл 9% уксуса

- 250 мл масла

– 200 г сахара

– 2 ст. л. соли

Пропорции овощей можно корректировать, но не более 200 г, чтобы сохранить баланс вкуса.

Приготовление:

1. Подготовка банок: Стерилизуем 5-6 пол-литровых банок с крышками.

Промываем, замачиваем в час, отвариваем 20 минут до полуготовности.

2. Помидоры: бланшируем, снимаем кожицу, измельчаем мякоть.

3. Морковь: нарезаем соломкой.

4. Лук: мелко шинкуем.

5. Перец: удаляем сердцевину, режем соломкой.

6. В кастрюле смешиваем томатную массу, соль, сахар, растительное масло и уксус.

7. Доводим до кипения, добавляем морковь, тушим 15 минут.

8. Добавляем перец, готовим 15 минут.

9. Всыпаем лук, тушим 30 минут.

10. Завершаем рисом, готовим 5 минут.

11. Раскладываем горячий салат по банкам, закатываем, укутываем до охлаждения.

12. Сохранять этот кулинарный шедевр рекомендуется в прохладном месте.

Раньше мы сообщали, как приготовить борщевую заправку на зиму.

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