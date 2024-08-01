Найсмачніший домашній кетчуп: закрутка на зиму з трьох інгредієнтів

Домашній кетчуп – чудова заготовка на зиму для тих, хто любить приправляти страви. Цей соус до того ж готується лише з натуральних інгредієнтів без будь-яких штучних домішок.

Кулінарка Лілія Цвіт на своєму YouTube-каналі поділилася рецептом густого домашнього кетчупу, який можна буде використовувати і як заправку до низки страв.

"Такий домашній кетчуп готую уже кілька років під ряд. І скільки б його не закручувала на зиму, завжди мало. Ну дуже смачний! Як магазинний, тільки без хімії. І виходить економно. Такий кетчуп додаю до піци, до тушкованих страв, до картоплі, м'яса", – запевнила вона.

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Які продукти потрібні:

Помідори - 3 кг

Болгарський перець - 1 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Додаткові інгредієнти:

Паприка гостра - 1/4 шт. (не обов'язково)

Сіль - столова ложка

Цукор - 2 ст. л.

Перець чорний мелений - 0,5 ч. л.

Кориця мелена - 0,5 ч. л.

Лавровий лист - 2 шт.

Оцет - 2 ст. л.

Крохмаль - 40 г

Вода - 100 мл

Як готувати домашній кетчуп:

Всі овочі перекрутіть на м'ясорубці. Масу вилийте в каструлю та варіть помішуючи дві з половиною години.

Додайте оцет та приправи й перебийте все блендером. Поставте варити ще 30 хв.

Коли кетчуп майже готовий, крохмаль треба розвести у воді та перемішати. Потім потрохи вливайте у кетчуп та постійно помішуйте масу. Проваріть ще 10-15 хвилин, щоб кетчуп загус.

Гарячий кетчуп треба розлити у стерилізовані банки та герметично закрутити стерилізованими кришками.

Поки банки з кетчупом ще теплі, переверніть їх догори дном та закутайте до охолодження.

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