В Угорщині виявили саркофаг, запечатаний свинцем віком 1700 років: що приховував (фото)

У центрі Будапешта, в історичному районі Обуда, археологи розкрили римський саркофаг, який пролежав недоторканим майже 1700 років. Це одна з найрідкісніших знахідок останніх десятиліть на території колишньої римської провінції Паннонія.

Про це пише Vice. Відкриття зробили під час планових розкопок, які проводить Історичний музей Будапешта. Саркофаг виготовлений із вапняку і виявився герметично запечатаним: кришку фіксували металеві затискачі та розплавлений свинець. Такий спосіб герметизації в римські часи застосовували рідко і зазвичай лише тоді, коли хотіли максимально захистити поховання від розграбування чи зовнішнього впливу.

Коли кришку все ж відкрили, всередині знайшли добре збережений скелет і багатий набір поховального інвентарю. Серед артефактів:

дві цілі скляні посудини;

бронзові фігурки;

близько 140 монет;

бурштинова фарба;

кістяна шпилька для волосся;

фрагменти тканини, вишитої золотою ниткою.

Розмір скелета та характер супровідних предметів дозволяють припустити, що в саркофазі була похована молода жінка, ймовірно з заможної родини. На відміну від більшості римських поховань пізнього періоду, коли саркофаги часто використовували повторно, цей, судячи з усього, виготовили спеціально для конкретної особи.

Територія, де знайшли саркофаг, у III столітті н. е. була покинута, а пізніше перетворилася на кладовище. Поруч виявили простіші могили та залишки римського акведука, але жоден інший об’єкт не виявився настільки добре збереженим і багатим.

У римській Аквінці (сучасний Будапешт) поховальні традиції передбачали розміщення предметів, які мали супроводжувати померлого в загробному житті. Знайдені артефакти — від монет до вишитої золотом тканини — вказують на високий соціальний статус поховальної та її родини.

Знахідка має величезне значення для вивчення пізньоримського періоду в Паннонії. Вона демонструє не лише рівень майстерності каменярів і ювелірів, а й продовження давніх поховальних традицій навіть у період занепаду римського панування в регіоні.

